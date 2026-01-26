¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Ù¡¢4.1¸ø³«·èÄê¡¡¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù´°Á´ºÆ¸½¤ÎÆüËÜÈÇ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡¡¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤ÈÂçËÁ¸±¤À¥ï¥ï¥ï¥ï¥ï¡ª¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë4·î1Æü¤Ë·èÄê¡£¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿ÆüËÜÈÇ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢»³»û¹¨°ì¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÄÉ²ÃÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢±ºÅè¤ê¤ó¤³¡¢ÂçÄÍË§Ãé¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡ÙÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ð
¡¡1999Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¡¼¥ì¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡£³¤¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ëÄ®¡¢¥Ó¥¥Ë¥¿¥¦¥ó¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Î¥«¥¿¥Ä¥à¥ê¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê³¤ÌÊ¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥È¥Ç¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢ÎÙ¿Í¤ÇÆ±Î½¤Ç¤â¤¢¤ë¥¿¥³¤Î¥¤¥«¥ë¥É¡¢Âº·É¤¹¤ë¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ë¤Î¥«¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤ÈÁûÆ°¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢¤½¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë180¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2015Ç¯¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êNHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË¤ËÊüÁ÷Ãæ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³¤¤ÎÄì¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ø¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡¡¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤ÈÂçËÁ¸±¤À¥ï¥ï¥ï¥ï¥ï¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤òµß¤¦»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê³¤Â±Á¥¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¸å¤í¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤ë»Ñ¤¬¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¡¢Èô¤ó¤Ç¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¥í¡¼¥º¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤¢¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹¤¬36¥Ï¥Þ¥°¥ê¤È¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½¹ð¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤¬¡Ö¤¸¤å¡¼¡¼¤ó¤ÓOK!¡×¤È¿ÈÄ¹¡È36¥Ï¥Þ¥°¥ê¡É¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¸µµ¤¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿ÈÄ¹¤¬¿¤ÓÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Ï¡Öº£Æü¤³¤½¤½¤ÎÆü¤À¡ª¤Ä¤¤¤Ë¥Ü¥¯¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¡È¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¡É°ìÃú¤Ç´¿´î¤ÎÉñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿¿¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¿´¤ÎÀ®Ä¹¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÃÏÃÄÂÌ¤òÆ§¤à¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¿á¤±¤Ð²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤ÈÆæ¤Î¼öÊ¸¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥Ñ¥¤¥×¤ò¶öÁ³¸«¤Ä¤±¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¿á¤ÌÄ¤é¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê³¤Â±Á¥¤¬¸½¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë°Ìò¡È¤µ¤Þ¤è¤¨¤ë¥ª¥é¥ó¥À¿Í¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥È¥Ç¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢ÎÙ¿Í¤ÇÆ±Î½¤Î¥¤¥«¥ë¥É¡¢¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·à¾ìÈÇ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó½¸·ë¡£¾Ð¤¤¤ÈÁûÆ°¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥×¤Î²»¿§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤âÂç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤Ë¤è¤ë¥Ó¥Ã¥°¤ÊÂçËÁ¸±¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ó¥¥Ë¥¿¥¦¥ó¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤Þ¤è¤¨¤ë¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÍê¤ì¤ëÉô²¼¡¢¾®µû¤Î¥Ð¡¼¥Ö¤ò±ºÅè¤ê¤ó¤³¡£±ºÅè¤Ï¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Î³¤¤ÎËâ½÷¡¦¥¢¡¼¥¹¥é¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤ÇºÆ¤Ó³¤Äì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÂçËÁ¸±¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤È¤·¤Æ¸ì¤ë³¤Â±Á¥Ä¹¤ò¡¢ÂçÄÍË§Ãé¤¬Ã´Åö¡£ÂçÄÍ¤Ï¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥¤¥ô¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤è¤ê¤â³¤¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¤ÎDJÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡£¼«¿È¤â¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿¹µ×ÊÝ¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡¡¼ö¤ï¤ì¤¿³¤Â±¤ÈÂçËÁ¸±¤À¥ï¥ï¥ï¥ï¥ï¡ª¡Ù¤Ï¡¢4·î1Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
