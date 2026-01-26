¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î±¦ÏÓ¡¦ÈÄÅìÍ¯¸ç¤¬£Çµå¾ì¤Ç½éÎý½¬
¡¡µð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Á°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÈÄÅìÍ¯¸çÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»£±£±£´ÅÐÈÄ¤È£±·³·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨±¦ÏÓ¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¡¦µð¿Í¤Ç°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÇØÈÖ¹æ£°£µ£°¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Î¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³«ËëÅê¼êÉ®Æ¬¸õÊä¤Î»³ºê¤Î¤ß¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ï²£°ìÀþ¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤¬°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡¢¤½¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¤Ä¤«¤à²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²·î£±Æü¤«¤é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤½¤Ê¤¨¤ë¡£
¡¡¢¡ÈÄÅì¡¡Í¯¸è¡Ê¤Ð¤ó¤É¤¦¡¦¤æ¤¦¤´¡Ë£±£¹£¹£µÇ¯£±£²·î£²£·Æü¡¢ÆÁÅç¡¦ÌÄÌç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£°ºÐ¡£ÌÄÌç¤Ç£²Ç¯½Õ¤«¤é£´µ¨Ï¢Â³¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡££Ê£ÒÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ£±£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÆþÃÄ¡££±·³ÄÌ»»£±£±£´ÅÐÈÄ¤Ç£±£°¾¡£±£±ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£±¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£·£¸¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£