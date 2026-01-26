ÆüËÜ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë2035Ç¯¾·Ã×¡Äµá¤á¤é¤ì¤ëÂçµÁ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤É¤³¤«
¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ä¾·Ã×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿2035Ç¯WÇÕ¤Î²ÄÇ½À¤È²ÝÂê¤Î¸¡¾Ú
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¡ÊJRFU¡Ë¤Ï1·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢2035Ç¯³«ºÅÍ½Äê¤ÎÃË»Ò15¿ÍÀ©¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Î¾·Ã×¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð2019Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÀ¤³¦¤Îº×Åµ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¨²ñ¤¬·Ç¤²¤ëÂç²ñ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖNO SIDE SPIRIT¡Ê¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ç½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ëÊ¬ÃÇ¤ä³Êº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤À¼ê¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Âç²ñ³µÍ×¤âÂÐ¹³ÇÏ¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤9Ç¯¸å¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶¨²ñ¼óÇ¾¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤½¤Î²ÄÇ½À¤ä²ÝÂê¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áµÈÅÄ ¹¨¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡2ÅÙÌÜ¤Îº×Åµ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£²ñ¸«¤Ç¡¢JRFUÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¤ÏÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö2035Ç¯¤ÎWÇÕ¤ò¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÂç²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯Âç²ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ø4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤À¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÂçÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¸Æ¤Ö¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡1·î9Æü¤ËÅý³çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¡ÊWR¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤ò¿½ÀÁ¡£2½µ´Ö¸å¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¼Â¸½¤ÈÆ±»þ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¤³¦°ì¤Þ¤Ç·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ë¡¢É¡Â©¤Î¹Ó¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£16Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê4Âç²ñ¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê2007Ç¯¡¦23Ç¯¡Ë¤À¤±¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´ü¾°Áá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤¹°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±²ñÄ¹¤Ï¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¤ÏWÇÕ¤ò¾·Ã×¤·¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¿¶¶½¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÄó¶¡½ÐÍè¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£10Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½¼Â¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Êº¹¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ê¬ÃÇ¼Ò²ñ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Ëº¬ÉÕ¤¯Àº¿À¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¤¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤³¤½¤¬Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖNO SIDE¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ºò½©¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±óÀ¬¤Ç¤Î´äÞ¼·òÊåÀìÌ³Íý»ö¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°¤äÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼Â¸½½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦ÅÁÅý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¥Û¥¹¥È¶¨²ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÍÆñ¤¤¤³¤È¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏºòÇ¯11·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÀìÌ³Íý»ö¸Ä¿Í¤«¶¨²ñ¾åÁØÉô¤Ç¤ÏWÇÕ¾·Ã×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Î¡¼¥µ¥¤¥ÉÀº¿À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÀº¿À¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë»î¹ç¸å¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÅÚÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢2019Ç¯ÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î¡Ö¤ª¼µ·¡×¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ºò½©¤Î15¿ÍÀ©½÷»ÒWÇÕ¤Ç¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Îº¬Äì¤òÉ½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÆüËÜ¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ç¼Ò²ñµÚ¤ÓÀ¤³¦¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÅ¨Ì£Êý¤Ê¤¯¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¤¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÀº¿À¤òÆüËÜÂç²ñ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥ÉÀº¿À¡á¥é¥°¥Ó¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÆüËÜÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ³«ºÅ¤Ç¤·¤«¤½¤ÎÍýÇ°¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
Âç²ñ¾·Ã×¤ÈÀ®¸ù¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÍýÇ°¡×¤È¡Ö¼ý±×À¡×
¡¡¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÅ¨Ì£Êý¤Î³Ö¤¿¤ê¤Ê¤¯¸ß¤¤¤òÏ«¤¤¡¢Âº½Å¤·¹ç¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤Þ¤À³µÍ×¤âÂç²ñ¼«ÂÎ¤Îµ¬ÌÏ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤2035Ç¯¤Î³«ºÅ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤ÎÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤·¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ê¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡2019Ç¯¤Ø¤Î¾·Ã×³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¡×¡Ö¼çÍ×¹ñ°Ê³°¤Ç½é¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È³«ºÅ°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£15Ç¯Âç²ñ¤Þ¤ÇWÇÕ¤ÏÀ¤³¦¤Î¼çÍ×8¤«¹ñ¤À¤±¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËWRÂ¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÉáµÚ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñËè¤ËËÄ¤é¤à±¿±ÄÈñ¤ä¡¢WR¤¬¼õ¤±¼è¤ëÂç²ñÊÝ¾ÚÎÁ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¾åÇ¼¶â¡É¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅö»þ¤ÎÍýÇ°¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÁÊµáºàÎÁ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤É¤¦¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÊµáºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤¬¡¢´äÞ¼ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2035Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êWÇÕ¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÎã¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹¹¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ±ÍÍ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡WÇÕ¾·Ã×³èÆ°¤òÄ¹¤é¤¯¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç²ñ¤ò¾·Ã×¤·¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¼ÖÎØ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡ÖÍýÇ°¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼ý±×À¡×¤À¡£²ñ¸«¤ÇÅÚÅÄ²ñÄ¹¤¬ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯ÍýÇ°¤ÎÉôÊ¬¤À¡£¼ý±×ÌÌ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤éWR¤È¤Î¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¶ñÂÎÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤éÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¼ý±×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¼çºÅÃÄÂÎ¡¢¤Ä¤Þ¤êWÇÕ¥Û¥¹¥È¹ñ¤¬WR¤Ø¼ý¤á¤ë¾åÇ¼¶â¤È¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¼ý±×¤À¡£¾åÇ¼¶â¤È½ñ¤¯¤È²¿¤ä¤é²ø¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤³¤Î¼ý±×¤¬WR¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÉáµÚ³èÆ°¤ä¡¢ÆüËÜ¤â»²Àï¤¹¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¼çºÅÂç²ñ¤Ê¤É¤Î³èÆ°»ñ¶â¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢WÇÕ¤Ç¤Î¼ý±×¤Ç¸þ¤³¤¦4Ç¯´Ö¤Î»ö¶È»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬WR¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤À¡£19Ç¯¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢WR¤Ï¾åÇ¼¶â135²¯±ß¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤äÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ê¤É¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ï60²¯±ßÄøÅÙ¤Î¼ý±×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµð³Û¤Ê¼ý±×¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬¡¢Âç²ñ¤òÄÉ¤¦Ëè¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äFIFA¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡ËWÇÕ¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬2011Ç¯WÇÕ¤ò³«ºÅ¤·¤¿»þ¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î³«ºÅ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤â¡¢Æ±¹ñÆâ¤Ç¡¢WR¤¬µá¤á¤ë¤Û¤É¤Î»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁêÅöº¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê»ñËÜ¤ò»ý¤Ä¹ñ¡¢»ñËÜ¤¬Î®¤ì¹þ¤à¹ñ¤Ç¤·¤«³«ºÅ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ý±×À¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢19Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆüËÜ¤Î2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤ÏWRÂ¦¤«¤é¤â´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åÇ¼¶â¤ÎÄ´Ã£¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¤Îµò½Ð¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤Î³«ºÅ¼Â¸½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡²ó³«ºÅ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤âWR¤«¤éÆüËÜ¤Î¡È´ë¶È¥Ñ¥ï¡¼¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸òÄÌ¡¢½ÉÇñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï19Ç¯Âç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£´äÞ¼ÀìÌ³Íý»ö¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¡¢ÍøÊØÀ¤È¤¤¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¼ã´³¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢´Ä¶ÌÌ¡¢ÀßÈ÷ÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëWR¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÆ±ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¡Ê³«ºÅ¹ñ¡Ë¤¬WÇÕ¤Î¸å¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç19Ç¯¤ÎWÇÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Âç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¡Ê4Ëü3489¿Í¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÂç²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç²ñ¸å¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÉáµÚ¤âÁÊµáºàÎÁ¤Ëµó¤²¤ë¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ï¡©¡¡¶¦ºÅ¤Î²ÄÇ½À¡¢2039Ç¯Âç²ñ¤Ë¤â´Þ¤ß
¡¡35Ç¯Âç²ñ¾·Ã×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥é¥Æ¥ó·Ï½ô¹ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ò¼´¤È¤·¤¿ÆîÊÆ½ô¹ñ¤Ê¤É¤â´Ø¿´¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²ÄÇ½À¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï95Ç¯Âç²ñ°Ê¹ß³«ºÅ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤WÇÕÏ¢ÇÆÃæ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢·÷Æâ¤Ç¶¯¤¤»ñ¶âÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤éÃæÅì½ô¹ñ¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ç¤â¡¢²ñ¸«¤ÇÅÚÅÄ²ñÄ¹¤¬¡ÖWÇÕ¤Î1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥×¡¼¥ë¡Ë¤ò¡Ê³¤³°¤Î¡Ë¤¢¤ëÅÔ»Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢º£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã±ÆÈ³«ºÅ¤ÈÆ±»þ¤Ë¶¦Æ±³«ºÅ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÅì¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶áÎÙ½ô¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»þº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÎ¢µ»¤È¤·¤ÆÃæÅì¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÀ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤â²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤Î¥é¥°¥Ó¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï35Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯39Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£´äÞ¼ÀìÌ³Íý»ö¤â¡Öº£²ó¡Ê¤Î±þÊç¤Ï¡Ë2035Ç¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ÎÎã¤«¤é¤ß¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÀè¤Î39Ç¯¤È¤ÎÍí¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¹ñ·èÄê¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤¬¤ª¤½¤é¤¯½Ð¤ÆÍè¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤ËÂÐ±þ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È³«ºÅÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£19Ç¯Âç²ñ¤Î¾·Ã×¥ì¡¼¥¹¤â¡¢¸µÍè¤Ï11Ç¯¤Î³«ºÅ¤ÇÍîÁª¤·¤¿¸å¤Ë15Ç¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢19Ç¯ÆüËÜ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç³ÎÄê¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»î¹ç²ñ¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò»Ä¤ê9Ç¯¤Ê¤¤¤·13Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÇÂçÎÌ¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£Á°²ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ19Ç¯Âç²ñ¤Ë¤Ï´°À®½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò»Ï¤á¡¢Áª¹Í³°¤ä²ñ¾ìÎ©¸õÊä¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿4Ëü¿Í¥¯¥é¥¹¤Î¼ýÍÆÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¡£Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅù´Ä¶ÀßÈ÷ÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤ÏWR¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤ÉÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ñ¶âÎÏ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¸«¹þ¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤·ÂÐÎ©¸õÊä¤È¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¤òÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÍýÍ³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶¯¤¤ÍýÇ°¡¢ÁÊµáÍ×ÁÇ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥Î¡¼¥µ¥¤¥ÉÀº¿À¤À¤±¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¾åÀÑ¤ß½ÐÍè¤ë¤«¤Ï¡¢º£¸å¤Î½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡³«ºÅ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñÀßÎ©¤«¤é100¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¡È100Ç¯¤Î·×¡É¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÆâÎØ¤Î¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤·¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¶¨²ñ100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ1992Ç¯¤Ë3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¹ñÂåÉ½vsÀ¤³¦ÁªÈ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢³¤³°¤Ø¸þ¤±¤Æ¤âÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢35Ç¯¾·Ã×¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â°ì¤Ä¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤ò·ó¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³«ºÅÇ¯¤Î35Ç¯¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂèÆó¼¡ÂçÀï½ªÀï¤«¤é90Ç¯¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤äÉü¶½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£À¯¼£Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤â¶¯¤¤¤¬¡¢Éü¶½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÁÊµáºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Í×¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤±¤ÐWR¾åÁØÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ¼ÆÀ½ÐÍè¤ë¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄó¶¡½ÐÍè¤ë¤«¤À¡£Æ²¡¹ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÀº¿À¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀâÆÀÎÏ¡¢Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¡×¤Èëð¤Ã¤¿º×Åµ¤¬¡ÖÆóÅÙ¡×¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊµÈÅÄ ¹¨ / Hiroshi Yoshida¡Ë
µÈÅÄ ¹¨
¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç1995Ç¯¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼Ã´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢Ã´Åöµ¼Ô1¿Í¤Î»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê365Æü·ç¤«¤µ¤º¥é¥°¥Ó¡¼¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·Â³¤±¤¿¡£1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤È2015Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¾¡Íø¤È¤¤¤¦¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÈÖ¶¸¤ï¤»2»î¹ç¤ò¸½¾ìµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼èºà¡£2019Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤Ã´Åöµ¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¿ÍÌ®¤ä¾ðÊóÌÖ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸þ°æ¾¼¸ã¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥ï¥ó¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤éÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½»ØÆ³¼Ô¿Í»ö¤Ê¤É¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¡£¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤Ï1999¡¢2003¡¢07¡¢11¡¢15¡¢19¡¢23Ç¯¤È7Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¼èºà¡£