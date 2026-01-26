25日の大阪国際女子マラソンで、2時間19分57秒の日本最高タイムで日本人1位に輝いた矢田みくに（26＝エディオン）が26日、大阪市内のホテルで一夜明け会見。レース後の心境や、今後の展望について明かした。

ラストのトラックまでアフリカ勢と互角に渡り合い、初マラソンでは異次元のタイムをたたき出した快走。ただ、矢田の第一声は「悔しい気持ちが強い」だった。

「走る前はいけるところまでいこう、と思っていたけど、25キロくらいから“勝ちたい”ってなって…。（レースを）勝ちきれなかったので、そこは悔しい」

最後まで食らいついた勝負根性が言葉にも潜む。本職のトラックから飛び出し、初めて臨んだ42・195キロ。大会前、ナーバスな精神状態に陥る中、心を落ち着かせるため、同い年の親友に助言を求めた。

「田中希実ちゃんにLINEしたら、“わしゃ、知らん“と思って走ったら、結構いけるでって返事が返ってきて。レース中、わしゃ、知らん、と思いながら、走っていました」

次走については、未定。トラックとマラソンの「二刀流」を続けながら、新たな目標も明確になった。

「前田穂南さんの日本記録（2時間18分59秒）を超えたい。昨日は初マラソンだから攻められたって部分があるので、今後の方が勝負だと思います」

レコード更新、そして2年後のロサンゼルス五輪へ――。ニューヒロインは地に足をつけ、一歩ずつ進んでいく。