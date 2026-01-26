女子ゴルフの稲垣那奈子（25＝三菱電機）が26日までに自身のインスタグラムを更新。中日・涌井秀章投手（39）らと自主トレを行っていたことを明かし、オフショットを披露した。

「館山自主トレ 今年もありがとうございました！」と書き出すと、自身と涌井、巨人の横川凱投手、中日の根尾昂投手、草加勝投手、DeNAの小園健太投手、西武の黒田将矢投手、狩生聖真投手との集合ショットをアップ。

「涌井さん、大迫さんをはじめ 順二さん、山本さん、NPBと太陽誘電の選手、関係者の皆様 大変お世話になりました」とつづり、「参加させていただいて今年で4年目です。毎年皆さんについていくので精一杯ですが 今年はほんの少し、自分の身体と心に目を向けるゆとりが持てました」と振り返った。

「ちょっとでも成長できてるかなという思いと そのおかげでものすごく収穫の多い時間を過ごすことができて終始嬉しい6日間でした」とも記し、「あと1ヶ月。良いスタートを切れるよう、良い準備を！ありがとうございました」と締めくくった。

稲垣の投稿に、フォロワーからは「努力は裏切らない。今年もやっちゃて！」「すごいメンバーとトレーニングされてたんですね。写真の中の稲垣さん、屈強な男性に囲まれお姫様みたいですね（笑）」「ななこちゃん、自主トレお疲れ様 がんばってるねー」といった反響が寄せられている。