¡ÚÂ®Êó¡Û¸©Î©Á´ÆüÀ©¹â¹»¡Ö¿Ê³Ø´õË¾¾õ¶·¡ÊÂèÆó¼¡Ä´ºº¡Ë¡×È¯É½¡¡À¾Âç»û¡ÊÉáÄÌ¡¦¹ñºÝ¾ðÊó¡Ë1.40ÇÜ¡¡²¬»³¾ëÅì1.35ÇÜ¡¡²¬»³Ë§Àô1.21ÇÜ¡Ú²¬»³¡¦Á´50¹»118²Ê4¥³ー¥¹·ÇºÜ¡Û
²¬»³¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤òÍèÇ¯½Õ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢Âè2¼¡¿Ê³Ø´õË¾Ä´ºº¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüÀ©¸©Î©¹â¹»¤ÎÊ¿¶ÑÇÜÎ¨¤Ï1.01ÇÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±»þ´ü¡Ê1.03ÇÜ¡Ë¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü①～⑨¡Û¸©Î©¹â¹»¡ÖÁ´¹»¡¦Á´³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¡×¤ò·ÇºÜ
ÍèÇ¯3·î¤ËÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ1Ëü6,741¿Í¤Î¿Ê³Ø´õË¾Àè¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´ÆüÀ©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï1Ëü848¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«Æü¡¦Áà»³¡¦Ë§Àô¡¦°ìµÜ¡¦¾ëÅì¡¦À¥¸Í¡¦À¾Âç»û¡¦¹â¾¾ÇÀ
²¬»³¾ëÅì¡ÊÉáÄÌ¡Ë¤Ï1.35ÇÜ¤È¹âÇÜÎ¨¡£²¬»³Ë§Àô¤â1.21ÇÜ¤È¹âÇÜÎ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾Âç»û¡ÊÉáÄÌ¡¦¹ñºÝ¾ðÊó¡¦¾¦¶È¡Ë¤â1.40ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¶½ÍÛ¡¦À¥¸ÍÆî¡¦²¬»³¹©¶È
²¬»³¹©¶È¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë¤Ï1.55ÇÜ¤È¹âÇÜÎ¨¡£¶½ÍÛ¡ÊÇÀ¶È¡Ë¤â1.35ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü②¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åì²¬»³¹©¡¦²¬»³Åì¾¦¡¦¸æÄÅ¡¦²¬»³Æî¡¦ÁÒÉßÀÄÎÍ¡¦ÁÒÉßÅ·¾ë
²¬»³Æî¡ÊÀ¸³èÁÏÂ¤¡Ë¤Ï1.61ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü③¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÁÒÉßÆî¡¦ÁÒÉß¸Å¾ëÃÓ¡¦ÁÒÉßÃæ±û¡¦¶ÌÅç¡¦ÁÒÉßÏÉ±©¡¦ÁÒÉß¹©
ÁÒÉßÃæ±û¡Ê²ÈÀ¯¡Ë¤Ï1.25ÇÜ¡¢ÁÒÉß¹©¶È¡Êµ¡³£¡Ë¤Ï1.26ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü④¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¿åÅç¹©¡¦ÁÒÉß¾¦¡¦¶ÌÅç¾¦¡¦ÄÅ»³¡¦ÄÅ»³Åì¡¦ÄÅ»³¾¦
ÁÒÉß¾¦¶È¤Ï1.31ÇÜ¡¢¿åÅç¹©¶È¡Êµ¡³£¡Ë¤Ï1.13ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü⑤¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÄÅ»³¹©¡¦¶ÌÌî¡¦³Þ²¬¡¦¶ÌÌî¸÷Æî¡¦³Þ²¬¹©¡¦³Þ²¬¾¦
¶ÌÌî¸÷Æî¡Ê¾ðÊó¡Ë¤Ï1.30ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü⑥¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
°æ¸¶¡¦Áí¼Ò¡¦¹âÎÂ¡¦Áí¼ÒÆî¡¦¹âÎÂ¾ëÆî¡¦¿·¸«
Áí¼Ò¡Ê²ÈÀ¯¡Ë¤Ï1.38ÇÜ¤È¹âÇÜÎ¨¡£Áí¼ÒÆî¡ÊÉáÄÌ¡Ë¤â1.18ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü⑦¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
È÷Á°ÎÐÍÛ¡¦Í¸µ×¡¦¾¡»³¡¦¿¿Äí¡¦ÎÓÌî¡¦³ûÊý¡¦ÏÂµ¤´×Ã«¡¦Ìð³Ý¡¦¾¡´ÖÅÄ
Í¸µ×¡ÊÀ¸³è¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¤Ï1.21ÇÜ¤È¹â¤¤ÇÜÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü⑧¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
±¨¾ë¡¦²¬»³¸å³Ú´Û¡¦¶ÌÌî¾¦¹©
±¨¾ë¡ÊÉáÄÌ¡¦Ãë¡Ë¤Ï1.0£´ÇÜ¡¢²¬»³¸å³Ú´Û¡ÊÁí¹ç¡Ë¤Ï1.1£°ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹â¹»¡¦³Ø²Ê¤ÎÇÜÎ¨¤Ï¡Ú²èÁü⑨¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
³ØÎÏ¸¡ºº¡¦ÌÌÀÜ/¼Âµ»¡¦¹ç³ÊÈ¯É½Æü¤Ï
Á´ÆüÀ©¸©Î©¹â¹»¤Î°ìÈÌÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´ÂèⅠ´ü¤Ï¡¢3·î10Æü¤Ë³ØÎÏ¸¡ºº¡¢3·î11Æü¤ËÌÌÀÜ¡¦¼Âµ»¡¢3·î18Æü¤Ë¹ç³ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£