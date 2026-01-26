シブスクで“ご褒美”を楽しむ。人気リストランテによる特別スイーツも【渋谷スクランブルスクエア】バレンタインフェア情報2026
注目度の高いチョコレートやここでしか出会えないスイーツなど、腕利きのバイヤーが集めた逸品が集結するバレンタインフェア。今回は渋谷駅直結の大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア」で行われる「SCRAMBLE VALENTINE’S DAY 2026」やおすすめの楽しみ方をご紹介。ペアリングで堪能するイートインメニューもお見逃しなく。
「バール・チョコラテリア by incanto」のメニューの一例。左・incantoシグニチャードルチェ「Monte Bianco」1,500円、本イベント特別メニュー「Affogato al Gianduja」1,100円
催事の特長は？
「SCRAMBLE VALENTINE’S DAY 2026」のテーマは「ご褒美」。
まず目を引くのは、人気イラストレーター・たなかみさきさんが描いたキービジュアル。人それぞれのバレンタインの楽しみ方を「好きにしよう？ 好きにするから」とのメッセージが込められている。
各ショップには、この時期にしか出会えない個性豊かな特別なチョコレートやスイーツが多数ラインナップ。自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに、シブスクならではの上質なバレンタインアイテムが揃う。
カカオベイクサンドと香り高いティーのペアリングが楽しめる「SMITH TEAMAKER」や「Jose Luis」のちょっと贅沢なフォンダショコラなど、渋谷スクランブルスクエア限定のイートイン商品にも注目。
12階イベントスペースScene12には、広尾のリストランテ「incanto」が初の外部出店として「バール・チョコラテリア by incanto」をオープン。1/31（土）、2/1（日）・7（土）・8（日）・13（金）・14（土）の期間限定。普段は店舗でしか味わえないワインと本イベントのために考案された特別メニューとのペアリングを心ゆくまで堪能して。
会期
2026/1/29（木）〜2/14（土）渋谷スクランブルスクエア ショップ 10:00〜21:00、レストラン（12F・13F）11:00〜23:00 ※一部店舗により異なる
◆編集部注目！期間限定チョコレート3選
nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO「Urban Design Collection 2026 渋谷スクランブルスクエア限定 3個入」1,620円
nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO「Urban Design Collection 2026 渋谷スクランブルスクエア限定 3個入」1,620円
日本らしい素材を使ったビーントゥバーが人気のブランド「nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO」が、TOKYU Foodshow EDGE 1階のポップアップスペース「Event Stage1」に登場。
なかでもおすすめは、渋谷スクランブルスクエア限定のコレクションボックス。
心華やぐピンクのパッケージから登場するのは3種のショコラ。桜と梅のガナッシュを合わせた新作の「HANAYOI」と、希少な国産バニラを使用した「琉球バニラ」。
そして、四国のスダチ果汁をジュレに仕立て、山椒のガナッシュを合わせた「すだち山椒」と、日本らしさを感じるショコラは必食。
2/1（日）〜2/14（土）、数量限定販売なのでお早めに。
CLUIZEL（クルイゼル）「クルイゼル ギモーヴベア」2,700円
CLUIZEL（クルイゼル）「クルイゼル ギモーヴベア」2,700円
ポップアップスペース「Space1」でぜひチェックしたいのが、ビーントゥバーの先駆者としても知られるフランスの「クルイゼル」。パリの店舗でも人気のギモーヴベアが登場。
かわいいベア型のふんわり軽やかな食感のギモーヴを、カカオ63%のダークチョコレートとカカオ39%のミルクチョコレートでコーティングしたもの。
ギモーヴとチョコレートのマッチングを、大切な人とシェアしながらどうぞ。
販売は、2/1（日）から2/14（土）で、数量限定販売。
EN VEDETTE「リーヴルクーヘンプティ9個入 ショコラプレミアム」3,780円
EN VEDETTE「リーヴルクーヘンプティ9個入 ショコラプレミアム」3,780円
TOKYU Foodshow EDGE 1階にある、シェフの遊び心と技巧が融合したパティスリー「EN VEDETTE」。こちらでは、渋谷スクランブルスクエア限定のスイーツ「リーヴルクーヘンプティ ショコラプレミアム」に出会える。
アーモンドのコク、バター香るしっとりとした食感のバウムクーヘンに、色彩鮮やかな甘酸っぱい香りのパートドフリュイをプラス。
さらに、ショコラ生地に濃厚なガナッシュをサンドしたバウムクーヘンを詰め合わせたアソートは、日頃お世話になっている人へのギフトにぴったり。
こちらは、2/1（日）から3/14（土）の期間、数量限定で販売。
