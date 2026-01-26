【難読漢字】食べ物当て「粢餅」　餅の元祖です

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「粢餅」という漢字を読めますか。「粢」がクリアできるかがキモです。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：しとぎもち

粢餅は、古代から日本で作られてきた素朴な食べ物で、現在の餅の原型ともいわれています。

粢（しとぎ）とは、本来は水に浸して柔らかくした生米をつき砕き、それを水で練って丸めたもので、加熱をしないまま固めた食べ物です。もち米を蒸して軽くつき、卵形に丸めたものを指す場合もあり、地域によって作り方や材料に違いがあります。

古代の日本では米は神からの恵みとして扱われ、収穫への感謝や豊作祈願の際に供えられることが多く、その際に用いられたのが粢でした。卵形に丸められた粢餅は「鳥の子」とも呼ばれ、生命の象徴として神前に捧げられたといいます。

食感は現代の餅とは大きく異なります。加熱しないまま固めるため、餅のように伸びることはなく、噛むとほろりと崩れ、穀物の香りがふわりと広がります。

名前の由来は、古語の「米をつぶしてこねる＝しとぐ」からきており、その“しといだ米”を丸めたものが「しとぎ」、それが粢餅（しとぎもち）になったと考えられています。

