¥¹¥Ñ¥ë¥¿»°¸Í½Ø²ð¤¬2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ç4Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡¡ºÇ¶á¤Î¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ç4ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¡þ¥ª¥é¥ó¥À1Éô¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿ 1¡½0 ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¡Ë
¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤ÎMF»°¸Í½Ø²ð¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Ç2ÀïÏ¢Â³ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ1¡½0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Á°È¾7Ê¬¤ÎÁê¼êCK¤«¤éÌ£Êý¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¦¤È¡¢¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç»°¸Í¤âÊÂÁö¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGK¤Îº¸ÏÆ¤òÈ´¤¯±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ëº£µ¨3ÅÀÌÜ¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç¤Ï5¡½22¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æº£µ¨ºÇÂ¿¤Î4Ï¢¾¡¡£Ï¢¾¡Á°¤Î10°Ì¤«¤é6°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£»°¸Í¤Ï4Ï¢¾¡¤ò´Þ¤àºÇ¶á¤Î¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ç4ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¹¶·â¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£