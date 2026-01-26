¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡¡¤á¤¶¤»¡ª¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¿·°æÍÎ¹Ô¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÏ»Âç¤µ¤ó¡¢Ãæ³À¤æ¤¿¤«¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡±ü¿¼¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¿Þ´Õ³¨ËÜ
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¨ËÜ¤È¤·¤Æ¤â¿Þ´Õ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë1ºý¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¡¢£³¿Í¤Î³¨ËÜºî²È¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó ¡¡¤á¤¶¤»¡ª¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ª¤Ë¤®¤ê¶¨²ñ´Æ½¤¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£ËÜ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢ºî²È¤Î¿·°æÍÎ¹Ô¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÏ»Âç¤µ¤ó¡¢Ãæ³À¤æ¤¿¤«¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§ÂçÏÂÅÄ²ÂÀ¤¡Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë1ºý¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦
¡½¡½3¿Í¤Ç¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¿·°æ¡§2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢ºî²È3¿Í¤ÈÊÔ½¸¼Ô¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ß¤ó¤Ê·î¤Ë°ì²ó¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð³¤³°¤Ç¤â¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸«¤«¤±¤ë¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤À¤«¤é¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì£±ºý¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤¹¥Ù¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È¡£³¨ËÜ¤È¤·¤Æ¤ª¤Ï¤Ê¤·¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÎò»Ë¤ä¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ù¤ë¡¢³¨ËÜ¤È¿Þ´Õ¤ÎÎ¾Êý¤ÎÍ×ÁÇ¤¬1ºý¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤¬¡¢£³¿Í¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê
¡½¡½£³¿Í¤ÎÊ¬Ã´¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡©
¿·°æ¡§ËÍ¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ÈÁ´ÂÎ¤Î¹½À®¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨ËÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¾å¼ê¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Æ»¾ì¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
º¸¤«¤éÅÄÃæÏ»Âç¤µ¤ó¡¢¿·°æÍÎ¹Ô¤µ¤ó¡¢Ãæ³À¤æ¤¿¤«¤µ¤ó¡á¼Ì¿¿¤Ï½ÐÈÇ¼ÒÄó¶¡
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê
ÅÄÃæ¡§¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÉôÊ¬¤Î³¨¤Ï¡¢ËÍ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥é¥Õ¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢´é¤Î·Á¤äÈ±·¿¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò·è¤á¡¢³¨¤ÎÉôÊ¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³À¡§¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±·¿¤¬¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î·Á¤Î¤ªÃÄ»Ò¤¬£²¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈºÙ¤«¤¤³¨¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Þ´ÕÅª¤Ê¾ðÊóÉôÊ¬¤Î³¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÉÁ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸ÄÀ¤Î°ã¤¦£²¤Ä¤Î³¨¤¬ÊÂ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê
¿·°æ¡§Ãæ³À¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÎò»Ë¤ä¤ªÊÆ¤Î¿æ¤Êý¤â¤¼¤Ã¤¿¤¤É¬Í×¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤À¤·¡¢¡Ö¤º¤«¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÉôÊ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î³¨¤òÁ´50¼ïÎàÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÅÄÃæ¡§¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î³¨¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¤ò£±Î³£±Î³ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢£±¸ÄÉÁ¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢´Æ½¤¤Î¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ª¤Ë¤®¤ê¶¨²ñ¡×¤«¤é¡Ö¤´ÅöÃÏ¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤Ü¼ÂÊª¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê
Ãæ³À¡§¤¢¤È¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥¯¥¤¥º¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼÷»Ê¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤«¡¢¤È¤«¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¯¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥é¥Ã¥×¡×¤âºî¶Ê
¡½¡½³èÌöÃæ¤Î³¨ËÜºî²È£³¿Í¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºî²È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¿·°æ¡§³¨ËÜ¤ÏÊ¸¾Ïºî²È¤È³¨ÉÁ¤¤¬Ê¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï£³¿Í¤È¤â³¨¤âÊ¸¾Ï¤â½ñ¤¯¤«¤é¡¢ÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¢¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄÃæ¡§¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ã¤È¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿·°æ¡§¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï´¬Ëö¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥é¥Ã¥×¡×¤Î¶Ê¤È²Î»ì¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¤Î¥ê¥º¥à¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÍ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶Ê¤òÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÊÔ¶Ê¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥é¥Ã¥×¡×¤¬Ä°¤±¤ë¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¾Ò²ðÆ°²è¡Ê¡Ú¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÆ°¤¯¿Þ´ÕMOVE¡Û¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¿ô¡¹¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î»×¤¤½Ð
¡½¡½£³¿Í¤È¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤«¡£²È¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¿·°æ¡§¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤ÏÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÁÍý¤Ï¹¥¤¤Ç¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â²È¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢£³¿Í¤È¤âÎÁÍý¤¹¤ë¤è¤Í¡£
Ãæ³À¡§²¼¤Î»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÉÑÈË¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÄÃæ¡§¤¦¤Á¤â¤½¤¦¡£º£¡¢¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¤À¤±¤É¡¢Ä«¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Â¿¤¤¤è¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡£
Ãæ³À¡§¤Ç¤âËÍ¤¬¤Ä¤¯¤ë¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Ã¤ÆÌ¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Í×Ë¾¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤«¤ë¡£
¿·°æ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤è¤¯¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¿¡£¤·¤é¤¹º®¤¼¤¿¤ê¡¢³¤ÂÝ´¬¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤Ê¤¢¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡£
º¸¤«¤éÃæ³À¤æ¤¿¤«¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÏ»Âç¤µ¤ó¡¢¿·°æÍÎ¹Ô¤µ¤ó¡áÂçÏÂÅÄ²ÂÀ¤»£±Æ
¡½¡½µÕ¤Ë¤´¼«¿È¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÄÃæ¡§¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤ÆÉ¤ó¤À¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸ÅÞ¤È¹õ¤¤³ø¡Ù¡ÊÅ·ÂôÂàÆóÏºÃø¡¢ÃÞËà½ñË¼´©¡¢¸½ºß¤ÏÉü´©¥É¥Ã¥È¥³¥à¤è¤êÉü´©¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌîÁðÎÁÍý¤ÎÆÀ°Õ¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¤Ä¤¯¤ë¡¢¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤Îº¬¤Ã¤³¤Î¤Ä¤¯¤À¼ÑÆþ¤ê¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Ä¶¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¶á»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³À¡§¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÄ«¤Ë¡¢Êì¤Ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ê¤´¡¢Æþ¤ì¤È¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤Ä¤¦¡¢Çß´³¤·¤È¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡£°ì±þ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¤ºá°´¶¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£
ÅÄÃæ¡§¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤¤¤«¤Ê¤´¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
Ãæ³À¡§ÉãÊý¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤¬Ã¸Ï©Åç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤´¤ò´Å¿É¤¯¼ÑµÍ¤á¤¿¡Ö¤¯¤®¼Ñ¡×¤¬¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¾®6¤ÎËÍ¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤»¤Ã¤«¤¯½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¿·°æ¡§È¿¹³´ü¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¡¢Êì¤Î¼Â²È¤Î»³·Á¤Ç¿©¤Ù¤¿¡¢Ì£Á¹¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ËÌ£Á¹¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÍÕ¤òÎ¾ÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤È¤«¤Ç¾Æ¤¯¤Î¡£¤½¤ì¤È°¾¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤å¤¦¤ê¤ÎÀõÄÒ¤±¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÂçÍÕ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤²¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÊ¸²½¡£ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç
¡½¡½´°À®¤·¤¿¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£1¿Í¤º¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¤³¤ÎËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î²½ÀÐ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç±ü¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬É½»æ¤Ë¤É¡¼¤ó¤È¤¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³À¤µ¤ó¤Î³¨¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê
Ãæ³À¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¹Ô»ö¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤À¤±¤É¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£ÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥é¥Ã¥×¡×¤âÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿·°æ¡§¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï¡Örice ball¡×¤Ã¤ÆÌõ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É±Ñ¸ì¼Åµ¤¬¡Öonigiri¡×¤ò¿·¤·¤¤±ÑÃ±¸ì¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÊ¸²½¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀµÄ¾¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎËÍ¤é¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿È¶á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î©ÇÉ¤ÊÊ¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤«¤é¡¢1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¿·°æÍÎ¹Ô(¤¢¤é¤¤¡¦¤Ò¤í¤æ¤)
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³¨ËÜºî²È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥á¥¤¥¯¡ª¡Ù¡Ø¥´¥È¥´¥È¡¡¥´¥Ã¥È¥ó¡Ù¡Ø¥Ä¥ê¡¼¤µ¤ó¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¡¢¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¥Ý¥Ý¥ê¤Ï ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ ¤¤¤«¤ê¤ò¤Î¤ê¤¤Ã¤¿¡Ù(¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë)¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200ºý°Ê¾å¤Î³¨ËÜ¤òÀ©ºî¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä´á¶ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£2026Ç¯¡¢³¨ËÜºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò¤à¤«¤¨¤¿¡£ÅÄÃæÏ»Âç(¤¿¤Ê¤«¡¦¤í¤¯¤À¤¤)
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£»ùÆ¸½ñ¤ÎÁÞ²è¤Ë¡ÖÆüÍËÆü¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Êºî¡¿Â¼¾å¤·¤¤¤³¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤È¤Î¤µ¤Þ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Êºî¡¿ÃæÀî¤Ò¤í¤¿¤«¡¦¸óÀ®½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Ã¤³¤¦¤Ø¤¤¤³¤¦¡Ù¡Êºî¡¿ÀÆÆ£ ÍÎ¡Ë¡Ø¤¦¤É¤óÂÐ¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¹¤¤¹¤®¤Æ¡Ù¡Êºî¡¿¥µ¥È¥·¥ó¡¦Gakken¡Ë¡¢Ì¡²è¤Ë¡Ø¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤Î³¹¤á¤°¤ê¡Ù(ÀÄÎÓ¹©éº¼Ë)¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ³À¤æ¤¿¤«(¤Ê¤«¤¬¤¡¦¤æ¤¿¤«)
ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÀ¸¤Þ¤ì¡£³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤¤¤í¡¦¤¤¤í¡¡¿§³Ð¤È¿Ê²½¤Î¤Ò¤ß¤Ä ¡Ù¡Êºî¡¿ÀîÃ¼Íµ¿Í¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¡Ù¡ØUFO¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÐóÀ®¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤à¤ì¤ì¤ì¤ì¡Ù¡Ø¤¦¤µ¤ª¤È¤«¤á¤¤Á¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤¿¤¤¤«¤¤¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¤·¤å¤Ä¤É¤¦¡ª ¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¥ì¥¹¥¥å¡¼¡Ù¡Ê¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤µ¤¬¤·¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ý¥¿¥Ý¥¿ ¤Ô¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê´äºê½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£