¥Ü¥ë¥Ü¤«¤é¿··¿ÅÅÆ°SUV¡ÖEX60¡×¤È¡ÖEX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¡×¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡ª °ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇ¹â810km¡Ú¿·¼Ö¥Ë¥åー¥¹¡Û
¿··¿EX60¤Ï¡¢10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç340kmÊ¬¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½
¥Ü¥ë¥ÜEX60¡ÃVolvo EX60
¥Ü¥ë¥Ü¤¬¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV¤Î¿·¤·¤¤ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖEX60¡×¤È¡ÖEX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿··¿EX60¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤Î¥Ûー¥«¥ó¡¦¥µ¥à¥¨¥ë¥½¥óCEO¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿··¿EV¤Î¥Ü¥ë¥ÜEX60¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢½¼ÅÅÀÇ½¡¢²Á³Ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¤Þ¤Ç¤ÎEV¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÆ°²½¤Ø¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿¾ãÊÉ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿··¿¼Ö¤Ï¡¢¥á¥¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥»¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¢¥³¥¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À½ÉÊ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤¬»ý¤Äµ»½ÑÎÏ¤ò¼¨¤¹¾Ú¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï3¼ïÎà¡£374ps/480Nm¤òÈ¯¤¹¤ë¥âー¥¿ー¤Ç¸åÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¡ÖP6¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ÏÍÆÎÌ83kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¡£5.9ÉÃ¤Î0-100km/h²ÃÂ®¤È¡¢ºÇÂç620km¤Î°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¡ÖP10 AWD¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ÏÁí¹ç¤Ç510ps/710Nm¤òÈ¯¤¹¤ëÁ°¸å2¥âー¥¿ー¤È95kWh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¡£0-100km/h²ÃÂ®¤Ï4.6ÉÃ¤Ç¡¢°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç660km¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ÍÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¡ÖP12 AWD¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ï2¥âー¥¿ーÁí¹ç¤Ç680ps/790Nm¤òÈ¯´ø¡£0-100km/h²ÃÂ®¤Ï3.9ÉÃ¡¢°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç810km¤ò¸Ø¤ë¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï3µ¡¼ï¤¤¤º¤ì¤â180km/h¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î½¼ÅÅ¤Ï400kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ï¤º¤«10Ê¬¤ÇºÇÂç340kmÊ¬¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢EX60¤Ë¤Ï10Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¾Ú¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï3Ç¯´Ö¤Î²ÈÄíÍÑ½¼ÅÅ¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤¹¤°¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Û¤«¤Î»Ô¾ì¤Ë¤â½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Ü¥ë¥ÜEX60¡ÃVolvo EX60
EX60¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Î¿·À¤ÂåEV¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¡ÖSPA3¡Ê¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー3¡Ë¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHuginCore¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥â¥¸¥åー¥ëÀ¡¢À¸»º¸úÎ¨¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÌÌ¤Ç¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¥»¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ç¥£µ»½Ñ¤ä¼«¼Ò³«È¯¤Î¼¡À¤ÂåÅÅÆ°¥âー¥¿ー¡¢¿·Àß·×¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥»¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EX60¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4803¡ßÁ´Éý1899¡ßÁ´¹â1639mm¤Ç¡¢¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï2970mm¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍýÇ°¤òEV»þÂå¤Ø¤È¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¡¢¸úÎ¨À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¡¢¼«Á³ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ÈÀöÎý¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¤Ê¼ýÇ¼¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥Ü¥ë¥ÜEX60¡ÃVolvo EX60
Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ëー¥Õ¥é¥¤¥ó¡¢¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¶õÎÏÀÇ½¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥Õ¥ìー¥à²¼Éô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¡¢EX60¤Ï¶õµ¤¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤ËÁö¤ê¡¢0.26¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¶õµ¤Äñ¹³·¸¿ô¡ÊCdÃÍ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¿å½à¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¼Æâ¤Ç¤ÏÂ¿ÍÑÅÓÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥°¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¥Õ¥í¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÀÊ¤Î¥ì¥Ã¥°¥ëー¥à¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Úー¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Þー¥È¤Ê¼ýÇ¼¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï5Ì¾¾è¼Ö»þ¤¬634L¡Ê¾²²¼¼ýÇ¼´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢¸åÀÊ¤òÅÝ¤·¤¿ºÇÂç»þ¤Ï1647L¤Ë³È¤¬¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õー¥É²¼¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¡×¤Ï58L³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£
Google¤Î¿·¤·¤¤AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖGemini¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë½é¤Î¥Ü¥ë¥Ü¼Ö
¥Ü¥ë¥ÜEX60¡ÃVolvo EX60
¿··¿EX60¤Ï¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º»Ô¾ìºÇ¤â¹âÅÙ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾Ãæ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¿ôÂ¿¤¯ÅëºÜ¡£EX60¤ÎÆ¬Ç¾¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤¬¡È¹Í¤¨¡¢½èÍý¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥ºÆÈ¼«¤Î¥³¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHuginCore¡×¤ÎºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Îµ»½Ñ³«È¯¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÈGoogle¡¢NVIDIA¡¢Qualcomm Technologies¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤È¤Î¶¨¶È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
EX60¤ÏGoogle¤Î¿·¤·¤¤AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖGemini¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥Ü¥ë¥Ü¼Ö¡£Gemini¤Ï¼ÖÎ¾¤È¿¼¤¯Åý¹ç¤µ¤ì¡¢ÆÃÄê¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤À¡£Gemini¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤ÈGoogle¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¶¨¶È´Ø·¸¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤¬Android Automotive OS¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥É¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥ë¥ÜEX60¡ÃVolvo EX60
EX60¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥ë¥Ü¼Ö»Ë¾åºÇ¤â±þÅúÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥æー¥¶ー¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÇÃÙ±ä¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢²èÌÌ¤ÏÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢ÃÏ¿Þ¤Ï½Ö»þ¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¾è°÷¤Î°Õ¿Þ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¼çÍ×¤Êµ¡Ç½¤Ø¤â¤è¤ê¿×Â®¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥Ð¥¦¥ïー¥¹&¥¦¥£¥ë¥¥ó¥¹À½¤Î28¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥ë¥Ü¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁ°¸å4ÀÊ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢EX60¤ÏDolby Atmos¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Apple Music¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ÇÅëºÜ¤·¤¿½é¤Î¥Ü¥ë¥Ü¼Ö¤Ç¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤À¡£
°ÂÁ´À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¡×¤ÎºÎÍÑ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ°ÀÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î°ÂÁ´¹½Â¤¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥í¥ó¹Ý¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥±ー¥¸¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¾è°÷ÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ï¢·È¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊÝ¸î¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏEX60¤¬»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Î°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Ë¡µ¬¤ä°ìÈÌÅª¤ÊÉ¾²ÁÍ×·ï¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥ºÆÈ¼«¤Î°ÂÁ´´ð½à¤òºÇ¤â½ã¿è¤Ê·Á¤ÇÂÎ¸½¡£HuginCore¤ò´ðÈ×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢EX60¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÖºÜ¥»¥ó¥µー¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÖÎ¾¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¼þ°Ï¤òÌÀ³Î¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
EX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤ÏÃÏ¾å¹â¤¬20mm¥¢¥Ã¥×
¥Ü¥ë¥ÜEX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¡ÃVolvo EX60 Cross Country
EX60¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖEX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖP10 AWD¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡ÖP12 AWD¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖP10 AWD¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î0-100km/h²ÃÂ®¤Ï4.7ÉÃ¡¢°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇ¹â640km¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
EX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Î¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤ò¡¢¸½Âå¤ÎÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£1997Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ç¥Ü¥ë¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤è¤ê¥¿¥Õ¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¼«Í³¤ÈÃµµá¿´¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ü¥ë¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤Ç¥Áー¥Õ¡¦¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥»¥ô¥§¥ê¥ó¥½¥ó»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖEX60 ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Ï¡È¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÊý¤Î¤¿¤á¤ÎEX60¤Ç¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ËÄ©¤ß¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿EX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢Ãµµá¿´¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥â¥Ç¥ë¤¬½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿Ê²½¤ò¼¨¤¹Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò»ö¼Â¾åÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EX60¤³¤½¼¡¤Ë¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÂæ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ü¥ë¥ÜEX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¡ÃVolvo EX60 Cross Country
EX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¤È¤Ê¤ë¿·¿§¡Ö¥Õ¥í¥¹¥È¥°¥êー¥ó¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¤Î¼«Á³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤³¤Î¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¡¦¥«ー¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¿¤Á¤¬¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢EX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥¤ー¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñー¤äD¥Ô¥éー¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥ä¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ìー¥È¤¬¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯É½¾ðË¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥Û¥¤ー¥ë¥¢ー¥Á¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤¿¡£¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êーÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´Ä¹¤ÏEX60¤è¤ê8mmÄ¹¤¤4811mm¡£
EX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Êý¤Î¾õ¶·¤ò¤è¤êÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±¿Å¾»þ¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢EX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£EX60¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇÄãÃÏ¾å¹â¤¬20mm°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó»ë³¦¤ÎÎÉ¤µ¤È¥¯¥ë¥Þ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬°ìÃÊ¤È¸þ¾å¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁö¹Ô»þ¤Î¼Ö¹â¤ò¤µ¤é¤Ë20mm¹â¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼Ö¹â¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î¸úÎ¨¤ä°ÂÄêÀ¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òºÇÂç¸Â¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¤¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¸ú¤Êµ¡Ç½¤À¡£
SPECIFICATIONS
¥Ü¥ë¥ÜEX60 P12 AWD¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡ÃVolvo EX60 P12 AWD Electric
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4803¡ßÁ´Éý1899¡ßÁ´¹â1639mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2970mm
ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡§182mm
¾è¼ÖÄê°÷¡§5¿Í
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2405kg
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§500kW¡Ê680ps¡Ë
¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§790Nm¡Ê80.6kgf-m¡Ë
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¡§117kWh
°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§810km
0-100km/h²ÃÂ®¡§3.9ÉÃ
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§180km/h
¢¨½ô¸µ¤Ï²¤½£»ÅÍÍÃÍ
SPECIFICATIONS
¥Ü¥ë¥ÜEX60¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー P10 AWD¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡ÃVolvo EX60 Cross Country P10 AWD Electric
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4811¡ßÁ´Éý1899¡ßÁ´¹â1659mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2970mm
ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡§194～234mm
¾è¼ÖÄê°÷¡§5¿Í
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2370kg
¥âー¥¿ーºÇ¹â½ÐÎÏ¡§375kW¡Ê510ps¡Ë
¥âー¥¿ーºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§710Nm¡Ê72.4kgf-m¡Ë
¶îÆ°Êý¼°¡§4WD
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¡§95kWh
°ì½¼ÅÅ¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§640km
0-100km/h²ÃÂ®¡§4.7ÉÃ
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§180km/h
¢¨½ô¸µ¤Ï²¤½£»ÅÍÍÃÍ