¶ÌÀîÅ°»á¡¡¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×Éüµ¢¡¢¥Ñ¥ó¥À¸«Ç¼¤á¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂç»È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬26Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÉüµ¢¡£Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¾åÌîÆ°Êª±à¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢Íº¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È»ó¥ì¥¤¥ì¥¤¡Ê4ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª´ÑÍ÷Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿25Æü¡¢±à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£2Æ¬¤Ï27Æü¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢28ÆüÃæ¤ËÃæ¹ñ¤Î»ÜÀß¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÊÖ´Ô¤Ë¤è¤ê¡¢½éÍèÆü¤Î1972Ç¯°Ê¹ß¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÑÍ÷¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Æü¤ÎÊç½¸ÏÈ¤Ï4400¿Í¡£ÃêÁª¤ÎÇÜÎ¨¤Ï24¡¦6ÇÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂç»È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡£¿ÆÁ±Âç»È¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Âç»È¤À¤«¤é´ü¸Â¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤È¤â¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÆÁ±Âç»È¤À¤«¤éÍ§¹¥´Ø·¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿·¤·¤¤Âç»È¤ÏÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¡Ê¥Ñ¥ó¥À¤¬¡Ë¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡¢21¡Á23Æü¤Ë3ÆüÏ¢Â³¤ÇÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¡£23Æü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¶ÌÀî¤µ¤ó¡¢¤¤ç¤¦¤â¤ªµÙ¤ß¤Ç¡¢·îÍËÆü¤Ë¤ÏÍè¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢·çÀÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£