¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬£²£¶Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈ±·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Ã«¸¶¤Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¤Ë¤âÀ¸½Ð±é¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬Æó¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤âÇï¼ê¤Ç½ËÊ¡¤À¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡ÖÂçº®Àï¤Ç¤¹¤è¡£Ç®³¤ÉÙ»Î¤¬Àè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¡¢È±¤ò¼«Âð¤ÇÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂçÁêËÐÃæ·ÑÃæ¤Ë¼«Âð¤ÇÀ÷È±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÏÉ÷Ï¤¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò¸«¤ë¤Þ¤ÇÉ÷Ï¤¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇÀ÷¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È³Û¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤Ê¤É¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£