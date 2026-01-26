まさか年金が減るなんて…年金月22万円・65歳で再就職した男性、「日本年金機構からの非情な知らせ」に撃沈

長寿化が進む日本では、「働けるうちは働く」が当たり前の価値観になりつつあります。ところが、65歳を過ぎて再び働き始めた人の中には、思いがけず年金が減額されるケースも。実際の事例から、見落とされがちな“年金の落とし穴”を見ていきましょう。

なんだ、この通知…再就職を果たした男性を襲った「想定外」

佐藤誠一さん（仮名・65歳）は地方の中堅企業で長年営業畑を歩んできたサラリーマン。部長職まで務め、年収は最大1,000万円に達したことも。60歳以降は継続雇用に切り替えになりましたが、取引先との関係性は深く、営業成績も安定していました。

そんな佐藤さんに迫る、リタイアの時。子どもはすでに独立し、妻は趣味や友人との時間を楽しむ生活です。完全にリタイアすれば、自分だけが家で時間を持て余してしまう――そんな老後への漠然とした不安があったといいます。

「貯金は2,600万円ほどあり、お金の心配はそれほどありません。ですが、仮に80歳で死ぬとしても15年ある。引退にはちょっと早いんじゃないかと」

そんなとき、知人経由で声がかかりました。最近設立された会社で即戦力を求めているとのこと。「ありがたい声掛け」と、佐藤さんはすぐに再就職を決めました。

新しい環境で奮闘する中で、日本年金機構から一通の通知が届きます。そこに書かれていたのは、「老齢厚生年金の一部支給停止」の文字でした。

「なんだ？ これは……」。佐藤さんは目を疑ったといいます。

年金の一部または全額が「支給停止」になる制度

65歳以上で年金を受給しながら働く人の中には、「在職老齢年金」という制度が関係してくるケースがあります。名前だけを見ると特別な年金を受け取れるような印象を持つかもしれませんが、実際には「収入が一定額を超えると年金が減額・停止される仕組み」です。

老齢厚生年金の基本月額と、給与・賞与を基に算出される総報酬月額相当額を合算した額が支給停止調整額（2025年度は月51万円）を超えると、年金の一部または全額が支給停止となります。

佐藤さんの場合、年金は月約22万円。そのうち老齢厚生年金が15万円強。再就職先からの給与は、総報酬月額相当額で約40万円でした。

計算式は「（老齢厚生年金の基本月額＋総報酬月額相当額−51万円）×1/2」。つまり、15万円＋40万円＝55万円。51万円を超えた4万円の半分、毎月2万円が年金から差し引かれることになったのです。

「なぜこんな制度が…」漏れ出る本音

「正直、意味が分かりませんでした。年金は年金、給料は給料でしょう？ なぜ働くと年金が減るのかと」

再就職先は新しく小規模な会社で、人事担当が高齢者雇用に不慣れだったこともあったのかもしれません。年金との調整について詳しく説明されることはなかったといいます。

「私も転職自体が人生初。何を確認すべきかも分かっていなかった。今思えば、自分も甘かったですね……」

そう苦笑しつつも、「シニア活用が叫ばれる時代に、こんな制度が残っているとは思わなかった。お金のためだけに働いてはいませんが、ガッカリしますよ」と本音を漏らします。

対象者は減るが、廃止される予定は今のところなし

佐藤さんの違和感は、多くの人が抱くものでしょう。実際、この点については見直しが進んでいます。年金制度改正法に基づいて、2026年4月からは支給停止調整額が62万円に引き上げられる予定です。

佐藤さんも、現在の収入条件が変わらなければ2026年4月以降は年金の減額はなくなり、満額を受け取れる見込みです。

「ほっとしました。ただ、契約が取れてインセンティブが出たら、また気をつけないといけませんね」

在職老齢年金の制度自体が廃止されると決まったわけではありません。年金を受給しながら高収入を得る予定の人は、働き始める前に一度、自分がこの制度に当てはまるのかを確認しておく必要がありそうです。