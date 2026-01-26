＜リアルな出産の感想＞ママたちは直後に何を思った？「やっと終わった」「寝たい！」「そっくり！」
約10か月の長い妊娠期間を終え、待望の赤ちゃんを出産したとき。みなさんはどんなことを感じましたか？ 先日ママスタコミュニティには「出産して最初に思ったこと」というタイトルで投稿がありました。
『泣いた！ よかった！』
投稿者さんは出産して最初に「よかった！」と思ったそう。とにかく感動し、無事に出産したことで大きな安堵感に包まれた様子が伝わってきますね。そこでママたちにも出産して最初に思ったことや感じたこと、考えたことは何かと尋ねました。
『やっと終わった』
『やっと入院から解放される！！』
『終わった〜。痛かった〜』
『終わった！ 疲れた！ 寝たい！ 食べたい！』
投稿者さんのように出産を終えた直後は、ホッとしたというママたちからのコメントを見ていきましょう。入院していたママからすると「やっと入院期間が終わる」と考えるのかもしれません。また激しい痛みに耐え続けた陣痛が終わり、無事に生まれたスッキリ感を覚えたというママも多かったです。「やっと終わった！」という心からの声は出産経験のあるすべてのママが共感する気持ちではないでしょうか。
『1人目は「やっと出てきてくれた。はぁーツラかった」。2人目は「無事に産まれてきてくれてありがとう」と泣く余裕があった』
『こんなに痛い思いは二度としたくない。妊娠出産は二度としたくない。数年後もうひとり産んだ』
1人目と2人目で出産直後に感じたことが異なるというコメントもありました。初めての出産を経験する1人目のときには、あまりの痛さや辛さに「もう二度と出産なんてするか」と固く決意したママも多いはず。しかし可愛いわが子を子育てしていくにつれて、「もうひとりほしいな」と思ってしまうのもあるあるなのではないでしょうか。そして2人目以降はすでに経験していることもあり、出産直後は赤ちゃんが無事に産まれてきてくれたことに感謝したり、感動したりする余裕があったという体験談もありました。
「赤ちゃんの手足の指は？」というママも
『めっちゃ可愛い！』
『小さい、やわらかい、弱そう』
『まず「手足の指はちゃんとある？」って聞いた』
『すごーーーーい！ 人が出てきた！』
『性別は違うけれど、私が私を産んだみたい。それくらい自分にそっくりな子だった』
出産が終わったことよりも、産まれてきてくれたわが子に対する率直な感想を綴っていたママもいました。小ささや儚さ、可愛らしさに感動したことを昨日のことのように覚えているママたち。「意外と髪の毛ってふさふさ生えているんだな」、「私の赤ちゃんの頃にそっくりだな」と出産直後にもかかわらず、冷静に赤ちゃんの姿を見つめていたママ。しっかり呼吸をしているのか、手足の指はちゃんとあるのかと赤ちゃんの健康状態を真っ先に心配したというママも。出産直後に何を感じて、何を考えるかは本当に人それぞれで面白いですよね。
緊急手術からの帝王切開だったから「先生、看護師さんありがとう！」って思ったよ
『オマタ、どうなっちゃったの？ こわいよーって思った』
『緊急、全身麻酔、帝王切開のトリプルパンチに発熱までして脳みそが追い付かず「痛い……しんどい……」しかなかった』
『緊急帝王切開だったから「先生、休日なのに出勤してくれた看護師さんありがとう！」かな。とにかく感謝しかなかったよ』
『初産は産まれた瞬間ふっと体が軽くなったのをよく覚えている。胸元で抱っこのとき「よくこの大きいのがあそこから出てきたもんだ」と感心したよ』
『この子を一生、命をかけて守らなきゃと思った。20年経った今でも色褪せていない』
出産直後にどんなことを感じて、何を思うのかは出産に至るまでの過程によってさまざま。子どもの数だけ、ママの感情や感覚があるのではないでしょうか。難産で緊急手術や帝王切開だったというママからは、大変な状況のなかで無事に出産にまで至らせてくれた医師や看護師さんへの感謝の言葉が寄せられました。出産は奇跡の連続であることが改めて思い知らされますね。また赤ちゃんを初めて見たときや抱っこしてその重さを実感したときに「本当に10か月も私のお腹に入っていたんだ」、「よくこんなに大きな人間がオマタから出てきたな」と人体の神秘を感じたママもいる様子。無事に出産しても、オマタが裂けた痛みやグロテスクな状況を想像して恐怖を感じたというママもいました。さらには赤ちゃんを抱いたときにここからが子育てのスタートで、この子を一生かけて守り抜くという決意をしたというエピソードまで。今回の投稿ではママたちが出産当時のことを鮮明に覚えていたことが印象的でした。それくらいママたちにとっては今目の前にいるわが子が誕生した出産は人生のなかでもトップレベルの特別な思い出なのでしょうね。
