ABCテレビ（朝日放送）東留伽アナウンサー（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。1月末で退社することを発表した。

東アナは「自分の人生では想像もしていなかったほど色鮮やかで様々な経験をさせていただきました」などとつづった。

東アナは北海道出身で20年入社。同年10月からテレビ朝日系で全国放送されている「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）を担当した。23年8月に同番組を卒業後、休業してフランスに9カ月留学し、芸術や語学を学んだ。絵画や留学生活を語るイベントも開催。国内有数の公募展「二科展」絵画部に、初応募で入選したことを報告している。昨年4月からは「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）を担当している。

◇ ◇ ◇

▽以下全文

私事ではございますが、このたび1月末をもって朝日放送テレビ株式会社を退社することとなりました。

2020年の入社以来、自分の人生では想像もしていなかったほど色鮮やかで様々な経験をさせていただきました。

ABCテレビを通して出会ってくださった皆さま、応援してくださった視聴者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

これからはより幅広い表現活動に取り組んでいくため、勇気を持って一歩踏み出す決意をしました。

1月30日（金）ABCラジオ「ミュージックジェルム」出演、1月31日（土）放送「正義のミカタ」最終出演予定です。

これからも、あたたかく見守っていただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

東 留伽