米国売り一服、ユーロドル1.19手前で反落　ドル円155円回復

米国懸念が強まり、早朝にユーロドルは1.1898まで上昇し昨年9月17日来高値をつけた。スイスフランは対ドルで一時0.6%上昇し10年ぶり高値を更新。NY金価格は時間外で最高値を更新、ドル指数は昨年9月来水準に低下した。



時間外で米株は下落して始まりダウは370ドル近く下げたが、その後は下げ渋っている。債券価格が上昇しており利回りは低下、米トリプル安にはなっていない。



円買い継続でドル円は早朝に154.22円まで下げたが、その後はドル買い戻しの動きを受け155円台を回復している。



高市首相は先週末フジテレビ番組に出演し「投機的な動きや非常に異常な動きには、日本政府として打つべき手はしっかり打っていく」とコメントした。これにより日本政府の介入および日米協調介入への警戒感が一段と高まった。

