ÃæÆ»²þ³×¤Î°Â½»¶¦Æ±´´»öÄ¹¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤ë¡×¡Ä¿·ÅÞ¿»Æ©¤Ø±þ±ç±éÀâ
¡¡½°±¡²ò»¶¸å¡¢½é¤ÎÆüÍË¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£µÆü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î°Â½»½ß¡¦¶¦Æ±´´»öÄ¹¤¬ÂçÊ¬Æþ¤ê¤·¡¢£Ê£ÒÂçÊ¬±ØÁ°¡ÊÂçÊ¬»Ô¡Ë¤ä½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¬¤¤¤ëÂçÊ¬£²¡¢£³¶è¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö¡ÊÃæÆ»²þ³×¤Î¡Ë´ú¤Î²¼¤Ç½°±¡Áª¤òÆ²¡¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤Èµ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤«¤é¤Ï¡¢£²¶è¤ËÁ°µÄ°÷¡¦µÈÀî¸µ»á¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢£³¶è¤Ë¿·¿Í¡¦¾®ÎÓ²ÚÌï»Ò»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Â½»»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£²¶è¤Îº´Çì»Ô¤È£³¶è¤ÎÊÌÉÜ»Ô¤Ê¤É¤Ç±éÀâ¡£ÁªµóÀï¤Ç¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ëÏ¢¹çÂçÊ¬¤È¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÂçÊ¬»Ô¡Ë¤âË¬¤ì¡¢³ÆÂåÉ½¼Ô¤é¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌÉÜ»Ô¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°Â½»»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞÁ°µÄ°÷¤Î¹À¥·ú»á¡Ê£µ£²¡Ë¡¢£³¶è¤ÏÆ±ÅÞÁ°µÄ°÷¤Î´ä²°µ£»á¡Ê£¶£¸¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÎÌîÃæµ®·Ã»á¡Ê£´£±¡Ë¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¿·¿Í¤Î´ä±Êµþ»Ò»á¡Ê£¶£´¡Ë¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎÊ¿Ìî±«Î¶»á¡Ê£³£±¡Ë¤âÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£