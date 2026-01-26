¹ñ»Þ¿µ¸ã¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë»Ïµå¼°¤Ç°µ´¬¤Îµ» ´°àú¤¹¤®¤ë¥µ¡¼¥Ö¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÁûÁ³
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 2¡¼3 Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¡Ê1·î25Æü¡¦½÷»ÒÂè14Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ñ»Þ¿µ¸ã¤¬»Ïµå¼°¤Ç¡È°µ´¬¡É¥µ¡¼¥Ö ¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤â
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢¸µ¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¹ñ»Þ¿µ¸ã¤¬ÅÐ¾ì¡£½é¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë»Ïµå¼°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¸«»ö¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¡Ö¹ñ»Þ¤µ¤óÍè¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1·î25Æü¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎÂè14Àá¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤ÈÂÐÀï¡£ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ÎÁ°¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìËë¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¹ñ»Þ¿µ¸ã¡£¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¼Ö¤¤¤¹ÉôÌç¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÊ»¤»¤ÆÃË»ÒÀ¤³¦ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë·×50²ó¤ÎÍ¥¾¡µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÍÂçÂç²ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÈÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¸å¡¢2023Ç¯1·î¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¤Þ¤Þ¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£
¡¡NECÀîºê¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤»Ò¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹ñ»Þ¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¸´ÑÀï¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏåºÎï¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ë¡£Áê¼ê¥³¡¼¥È¤ÎAstemo¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Á´°÷¤Ç¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî²¼¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤ÇÁê¼ê¥³¡¼¥È¤ËÆÏ¤±¤ë¤½¤Î°ì·â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥µ¡¼¥Ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ»Þ¤ÏËþÂ¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢NECÀîºê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤Ç¡Ö¹ñ»Þ¤µ¤óÍè¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤·¤«¤â¥Ê¥¤¥¹¥µ¡¼¥Ö¤À¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿¿¿ñ¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤â¤Þ¤¿·ãÆ®¤Ë¡£NECÀîºê¤¬Âè1¥»¥Ã¥È¤ò¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤Ë¤â¤®¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥»¥Ã¥È¤Ï32¡½34¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÍî¤È¤·¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè4¡¢Âè5¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡½3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£Ï¢¾¡¤Ï7¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ2026Ç¯½é¤Î¹õÀ±¤Ïº£µ¨4ÇÔÌÜ¡£¼ó°Ì¤Ï·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë