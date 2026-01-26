¥×¥í¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¤Î¥¹¥´¤¤¥À¥ó¥¹¡ªSnow Man¤Î¡È¤¢¤°¤é¡É¥À¥ó¥¹¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¹±Îã´ë²è¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¡×¤Î¥À¥ó¥¹ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢King & Prince¤äDa-iCE¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿¶ÉÕ¤ò¹Ô¤¦s**t kingz¡¢ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ¤òÌ³¤á¤¿yurinasia¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎTAKAHIRO¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥À¥ó¥¹¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥×¥í¤¬Àä»¿¡ªSnow Man¤Î¡È¤¢¤°¤é¡É¥À¥ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
yurinasia¤¬4°Ì¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¿¶ÉÕ¤¬ÆÃÄ§¤Î9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥À¥ó¥¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Snow Man¤Î¡ØBOOST¡Ù¤À¡£
Èà½÷¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤°¤é¡×¤Î»ÑÀª¤ÇÍÙ¤ë¿¶ÉÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖºÂ¤ë¿¶ÉÕ¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÆ°¤¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥¹¥´¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï·ë¹½Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¿¶ÉÕ¡×¤È¡¢¤½¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢TAKAHIRO¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡ªÆüËÜ¤Î°Ò¿®¤ò´¶¤¸¤ëÁí¹ç·Ý½Ñ¡×¤È¤·¤Æ5°Ì¤ËÁª½Ð¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¸«¤»Êý¤¬¸«»ö¡£³Æ¼«¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËTAKAHIRO¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëMV¤Î±ÇÁü±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ÇÁü¤òÍÉ¤é¤¹¡×¡ÖºÙ¤«¤¯¥«¥á¥é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤ä³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ±ÇÁü¤Ë´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¡¢¡ÖSnow Man¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇÂç¸Â¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤¼¡¢¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¤¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢st kingz**¤ÏSnow Man¤Î¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò5°Ì¤ËÁª¤Ó¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤¥À¥µ¤Ê¤Î¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¡£¡ÖÆ°¤¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¿¶ÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âSnow Man¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Æ±¤¸¿¶ÉÕ¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²»³Ú¤ÎÎ®¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥´¤¤¡×¤È¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£