野性爆弾・くっきー！「痛風」で悶絶した瞬間を初告白。過信が招いた激痛と後悔
お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！さんは、唯一無二の芸風で数多くの番組や作品に出演する多忙な日々を送っていますが、ある日突然、激しい痛みを伴う痛風を発症しました。痛風発症の仕組みや治療の重要性は十分に理解されていないことも多く、くっきー！さん自身も痛みが治まったことで治療を中断してしまった一人です。そこで今回は、くっきー！さんが痛風を発症・治療した当時の体験を振り返りながら、痛風の発症メカニズムと、症状が落ち着いた後も治療を継続することの重要性について、日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医の佐藤元律先生に解説していただきます。
＞ 【初告白】くっきー！痛風で「杖なしでは歩けない」悶絶エピソード
インタビュー：
くっきー！（お笑い芸人）
監修医師：
佐藤元律（日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医）
順天堂大学医学部卒業、順天堂大学大学院修了。同大学附属病院で研鑽を積み、現在は竹の塚糖尿病内科・ヒフ科を開業。糖尿病をはじめとする高血圧、脂質異常症、痛風などの生活習慣病全般に加え、内分泌代謝科のスペシャリストとしてバセドウ病や橋本病など甲状腺疾患の診断治療も得意とする。日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医・指導医。内分泌代謝・糖尿病内科領域指導医。日本糖尿病学会認定糖尿病専門医・指導医。
佐藤先生
痛風発覚に至るまでの状況について教えてください。
くっきー！さん
20代後半～30代の頃に人間ドックを受ける番組があり、当時から尿酸値は高めでした。
佐藤先生
数値はどのくらいだったのでしょうか？
くっきー！さん
7でした。
佐藤先生
正常範囲は7未満なのですが、数値の改善に向けて何か始めましたか？
くっきー！さん
当時は痛みがなかったため、尿酸値が上がっても症状の出ない体質だと思い込み、特に対策せずに生活していました。
佐藤先生
その結果どうなったのでしょうか？
くっきー！さん
49歳の時、就寝中に足首をひねったような痛みを感じました。翌日は筍を食べるために山を登るロケがあり痛みも強くなりました。その翌朝には足が大きく腫れて動かせないほど激痛だったと思います。少し体重をかけただけでも耐えられない痛みが走り、受診したところ痛風と診断されました。
佐藤先生
発症した際の尿酸値はどれくらいでしたか？
くっきー！さん
8くらいだったと思います。
佐藤先生
痛風を発症する前は痛風に対してどのようなイメージを持っていましたか？
くっきー！さん
先輩や師匠が痛風になることも多かったので、身近なイメージはありました。痛風で痛みが生じやすい場所はどこですか？
佐藤先生
痛みが生じやすい場所は足の親指の付け根と言われています。手足の末端は体温が低くなり血液もとどまりやすいためです。それ以外にも足首や膝、手首に痛みが生じる場合も多いですね。
くっきー！さん
痛風が起きるメカニズムについて教えていただけますか？
佐藤先生
尿酸値が正常な場合、尿酸は血液の中に溶けていますが、尿酸値が7を超えると血液に溶けきれず結晶化します。その尿酸結晶が痛風発症の原因です。
くっきー！さん
雪の結晶みたいな感じですか？
佐藤先生
ガラスの破片や針を重ねたような、鋭い形をした結晶です。
くっきー！さん
結晶はどこでできるのですか？
佐藤先生
主に関節や腎臓にたまりますが、関節に付着しただけではすぐに症状は出ません。長年蓄積した尿酸結晶を免疫が異物だと認識し、強く反応することで、痛風発作が起こります。
くっきー！さん
尿酸値が上がる原因を教えてください。
佐藤先生
尿酸がつくられすぎたり、排泄しにくくなったりすると尿酸値が上がります。その原因のひとつに脱水もあります。
くっきー！さん
運動のしすぎもだめだと聞いたのですが、本当ですか？
佐藤先生
運動自体は長期的にみると尿酸値の改善につながりますが、激しい運動は一時的に尿酸値が上がりやすくなると言われています。
くっきー！さん
ビールも原因になりますか？
佐藤先生
実はビールだけでなくアルコール全般が原因になります。
くっきー！さん
ハイボールは大丈夫ですか？
佐藤先生
プリン体が少ないお酒でも、アルコール自体が尿酸値を上げたり尿酸の排泄を妨げたりするため、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒でも痛風発症につながります。
くっきー！さん
僕はビールとか日本酒を一切飲まずに頑張ってハイボールだけ飲んでいたので、あまりうれしくない情報ですね。甘いジュースはどうですか？
佐藤先生
果糖も尿酸を上げる要因になるので、注意が必要です。
くっきー！さん
尿酸が上がらないものってありますか？
佐藤先生
水ですね。
くっきー！さん
水って偉大ですね。僕は生魚やいくらなどの魚卵も基本食べないのですが、食べ物に関してはどうですか？
佐藤先生
いくらはプリン体が多いイメージはありますが、実はそこまでプリン体は多く含まれていません。
くっきー！さん
それはなぜですか？
佐藤先生
プリン体は、細胞の設計図であるDNAの材料です。魚卵は粒の数＝細胞の数なので、粒が小さくて数が多いもの、例えば明太子のほうがプリン体も多くなりやすいのです。
くっきー！さん
生魚はいかがですか？
佐藤先生
魚にはプリン体が比較的多く含まれていますが、食事から摂取するプリン体は全体の約2割に過ぎず、残りの8割は体内で生成されています。魚は栄養面で健康に良い点もあるため、必ずしも避ける必要はありません。
くっきー！さん
それ以外に食べ物で注意すべきものはありますか？
佐藤先生
レバーや白子など内臓系の食べ物はプリン体が多く注意が必要です。
くっきー！さん
僕は生魚や魚卵、レバー、白子も好んで食べないのですが、なぜ痛風になったのだと思いますか？
佐藤先生
そうですね。痛風発症の原因には遺伝的要素もあると考えられているのですが、例えば、ご家族の中で痛風を発症したことがある人はいますか？
くっきー！さん
聞いたことはありません。
佐藤先生
痛風の家族歴のある人の中には、尿酸を排泄する能力が低下していて、生活習慣に気を付けていても尿酸値が上がる人がいます。
くっきー！さん
それ以外にはどんな原因が考えられますか？
佐藤先生
肥満や内臓脂肪の蓄積によって尿酸の排泄が妨げられたり、尿酸が過剰に作られたりすることで、尿酸値が上がりやすくなると考えられています。
くっきー！さん
身長が180cmの場合、体重は何kgが理想ですか？
佐藤先生
70kg前半だと思います。今は何kgぐらいですか？
くっきー！さん
言うのも恥ずかしいですが、95kgくらいです。
佐藤先生
体重の影響はあるかもしれませんね。糖尿病の診断は受けていませんか？
くっきー！さん
特に診断は受けていません。
佐藤先生
肥満などでインスリンが多く分泌されている状態では、尿酸が尿として排泄しづらくなるため、痛風を発症しやすいと考えられています。実際に両方を併発している人も多いですね。
くっきー！さん
痛風は男性に多いイメージなのですが、いかがですか？
佐藤先生
男性が圧倒的に多いと思います。
くっきー！さん
それはなぜですか？
佐藤先生
女性ホルモンには尿酸の排出を助ける働きがあるからだと考えられています。ただし、年齢を重ねて女性ホルモンが減ると、尿酸値は上がりやすくなるため注意が必要です。
くっきー！さん
痛風が発症する前兆にはどのようなものがありますか？
佐藤先生
人によって前触れなく突然発症する場合もありますが、ムズムズした違和感を自覚する人もいます。発症には温度も関係しており、気温が下がると結晶もできやすくなるため、冬の明け方から朝にかけて前兆や痛風発作が起こる人も多いようです。一方、夏は脱水で痛風発作が起こりやすくなります。
くっきー！さん
夏だけでなく冬にも注意が必要ですね。
