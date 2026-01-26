¡Ö¹¶·â¤òºî¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤°¤Î¤Ï¹¥¤¡×»¥ËÚÉüµ¢¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£Ê¡¿¹¹¸ÅÍ¤¬¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡2025Ç¯¤Ï£±Ç¯¤Ç¤ÎJ£±Éüµ¢¤òÌÜ¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢12°Ì¤È¤¤¤¦ÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡£´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦Åìµþ³Ø·ÝÂç´ÆÆÄ¡ËÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£¸·î¤Ë¤Ï¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ¡Ê¸½¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾º³ÊÁè¤¤¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï²áµî¤Ë°¦É²FC¤ä¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ê¤É¤Ç¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿Àî°æ·òÂÀ´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡£º£¤Ï¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿£²¿Í¡Ê¹âÎæÊþ¼ù¤È¶áÆ£Í§´î¡Ë¤¬È´¤±¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÎÊä¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££²·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëJ£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¡¢26-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤éËü¡¹ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢£±·î25Æü¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¸å¡¢»Ø´ø´±¤ÏÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï³Ê¾å¤ÎGÂçºå¤Ë£±¡Ý£´¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¸½¾õ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·À¸¡¦»¥ËÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Àî°æ¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤ÎËÙÊÆÍ¦µ±¤È¡¢ËÙÊÆÍªÅÍ¡õÊ¡¿¹¹¸ÅÍ¤Î»¥ËÚÉüµ¢ÁÈ¤À¡£Èà¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¡£¤È¤ê¤ï¤±Ê¡¿¹¤Ï¡¢Ä¾¶á£²Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿²£ÉÍFC¤ÇJ£±¾º³Ê¤ÈJ£²¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ò´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖJ£±¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÊý¤¬»î¹çÃæ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢Àî°æ´ÆÆÄ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Ú¤·¤à¡Ù¤³¤È¡£³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¾º³Ê¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢33ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ïº£¤Î»¥ËÚ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Àî°æ´ÆÆÄ¤ÏÌÜ²¼¡¢²£ÉÍFC¤Ç£³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡¿¹¤ò¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Çµ¯ÍÑ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¡¿¹¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¶·â¡£¤¢¤Îº¸Â¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Î£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤³¤«¤é£³Ëç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤³¤¬ºÇÅ¬¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ø´ø´±¤Î¹Í¤¨¤òÊ¡¿¹¼«¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¶·â¤òºî¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê»Å»ö¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¸å¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤éÁª¼ê¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÅ¨¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ó¿¶¤ê¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤íÍ½Â¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥ÁÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Èà¤Ï¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡È¿·¿Í¥Ü¥é¥ó¥Á¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½øÎóÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·²¼¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿·¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë°ìÆü°ìÆü¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤é¤âµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡Ê¡¿¹¤¬ÃæÈ×¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»¥ËÚ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÉý¹¤¤Å¸³«¤¬²Ã¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¡¦¥¢¥·¥¹¥ÈÁý¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Î»¥ËÚ¤ÏÁíÆÀÅÀ50¡£¤¦¤Á10ÅÀ¤ò¹âÎæ¡¢£µÅÀ¤ò¶áÆ£¤¬Ã¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î£²¿Í¤ò·ç¤¤¤¿º£¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ð¥«¥è¥³¤äÂç粼Îè±û¡¢²ÈÀôÎç°Í¡¢ÃæÂ¼¶ÍÌí¤Ê¤Éº£µ¨¤Î»¥ËÚ¤Ë¤ÏÄ¹¿ÈÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¡¿¹¤Î¥¥Ã¥¯¤È¤¦¤Þ¤¯¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£Èà¼«¿È¤ÎÄ¾ÀÜFKÃÆ¤â¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
