26日10時現在の日経平均株価は前週末比924.56円（-1.72％）安の5万2922.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は138、値下がりは1432、変わらずは26と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は142.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が78.62円、信越化 <4063>が37.44円、ＴＤＫ <6762>が35.85円、中外薬 <4519>が24.37円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を9.53円押し上げている。次いでメルカリ <4385>が8.36円、ニトリＨＤ <9843>が3.80円、良品計画 <7453>が3.74円、古河電 <5801>が2.39円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は輸送用機器で、以下、ゴム製品、精密機器、保険、銀行、電気機器と並ぶ。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

