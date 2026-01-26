¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ËÃæ¹ñ¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤¬´¶Ã²¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¤³¤ì¤¬º¹¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤¬¸«¤»¤¿¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤¬»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂÐÃæ¹ñ¤Î·è¾¡¤ÏÁ°È¾12Ê¬¤ËÆüËÜ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤·¤«¤éÂç´ØÍ§æÆ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±20Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¾®ÁÒ¹¬À®¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤Ïº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬PK¤òÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢Æ±31Ê¬¤Ë¤Ï¾®ÁÒ¤¬2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿²£»³Ì´¼ù¤Î³«»Ï9Ê¬¤¹¤®¤Î¥×¥ì¡¼¡£²£»³¤Ï¸åÊý¤«¤é¤Î¤ä¤äÄ¹¤¤Éâ¤µå¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÁ´Â®ÎÏ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÂ¤ò¿¤Ð¤·¡¢´°àú¤ËÂ¸µ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÃæ¹ñ¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È²òÀâ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¡ÖÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥×¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¡¢²£»³¤Î¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë»ß¤á¤é¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¤Í¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤ò10Ç¯³Ø¤Ö¤Ù¤¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢²¶¤â»×¤ï¤º´¶Ã²¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ê¤é³°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö´ðËÜÅª¤Êµ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬Àµ³Î¤Ç¹çÍýÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î2¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¡Öµ»½Ñ¤Îº¹¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¸å¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤Î²¦諐Åï¡Ê¥ï¥ó¡¦¥æ¡¼¥É¥ó¡Ë¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹»¼Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤«¤é1¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë´ðËÜÅª¤Êµ»½Ñ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢ËÜÅö¤Îµ»½Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë