¡¡½µÌÀ¤±26Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ1000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü3000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Î±ß¹â¥É¥ë°Â¿Ê¹Ô¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°9»þ15Ê¬¸½ºß¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ858±ß08Á¬°Â¤Î5Ëü2988±ß79Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï68.42¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3561.28¡£
¡¡Á°½µËö¤ËÊÆÅö¶É¤¬Ì±´Ö¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ë°ÙÂØ¼è°ú¤Î¿å½à¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é±ß¹â¥É¥ë°Â¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍ¢½Ð´ØÏ¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£