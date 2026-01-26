ABCÅìÎ±²À¥¢¥Ê¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ç1·îËö¤Ç¤ÎÂà¼Ò¤òÈ¯É½¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¡×¶É¥¢¥Ê¤ÈÅìÂçÀ¸¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1·îËö¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¤ËÆþ³Ø¡£¶É¥¢¥Ê¤ÈÅìÂçÀ¸¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó1·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö2020Ç¯¤ÎÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É
¿§Á¯¤ä¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡ÖABC¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
.
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤è¤êÉý¹¤¤É½¸½³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö1·î30Æü¡Ê¶â¡ËABC¥é¥¸¥ª¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¸¥§¥ë¥à¡Ù½Ð±é¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡ÙºÇ½ª½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÍ½Äê¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Åì¥¢¥Ê¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¡£ÂçºåÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯4·î¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿³¨²è¤Ê¤É·Ý½Ñ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·èÃÇ¡£Åö»þ¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×Áí¹ç»Ê²ñ¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê75¡Ë¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢23Ç¯9·î¤«¤éµÙ¿¦¤·9¥«·î¤ÎÎ±³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Î±³Ø´ü´Ö¤Ë¤Ï¥Á¥§¥³¤Ç¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃ»´ü¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ØÌä¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éü¿¦¸å¤â³Ø¤Ó¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¹â¤¯¡¢ÏÓ»î¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¸«»ö¹ç³Ê¤·¤¿¡£Àì¹¶¤ÏÈþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¤Ç¡¢¶É¤Ë¤Ï¡ÖÅÚÆü¤ÏÉ¬¤º½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü2Æü´Ö¤À¤±µÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¡£ºòÇ¯4·î¤«¤é½µ2Æü¤ÏÂçºå¤«¤éÅìµþ¡¦ËÜ¶¿¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¡¢»Å»ö¤È¸¦µæ¤ÎÎ¾Î©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£Âà¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤Ï31Æü¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£