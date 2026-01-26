ダボっと感が苦手な人へ！【LEPSIM】40・50代の美脚見えにも◎「おすすめパンツ」

トレンド継続中の「ワイドパンツ」。体型をカバーしやすいのは助かるけれど、ダボッと感が苦手……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、美脚見えが狙える【LEPSIM（レプシィム）】の「ストレッチパンツ」。脚をスラリと綺麗に見せてくれそうな細身シルエットで、スタイルアップも狙えるかも。ワードローブの一軍になりそうなおすすめパンツを、スタッフさんのスタイリングと合わせてご紹介します。

美脚が狙えるストレッチパンツ

【LEPSIM】「よく伸びフィットパンツ」\2,750（税込・セール価格）

スタッフのnozomiさんが「誰が穿いても美脚になる魔法のパンツ」と紹介しているのが、このパンツ。スラリとした細身のシルエットで、脚のラインを綺麗に見せてくれそうです。ピンタックが縦のラインを強調して、スッキリ見えを後押し。ストレッチ性のある素材が使われていて、楽に穿けそうなのも嬉しいポイントです。カラーはブラック・ブラウン・ネイビーの3色展開で、オフィスコーデにもぴったり。

ニットチュニックと合わせて抜け感を

スタッフのsayaさんは色違いのブラウンを着用。スッキリ見えが狙えるパンツだから、トップスはゆるめシルエットやボリュームのあるものでも好バランスに仕上がります。バッグとシューズはきれいめにまとめれば、上品なこなれコーデが完成。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。