今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたこたつで暖を取ろうとしていた猫ちゃんたちの様子。ただ、その使い方は想定外なものだったとか。投稿はXにて、41.6万回以上表示。2.2万件以上のいいねが寄せられていました。

猫たちへ。こたつの使い方が違います

今回、Xに投稿したのは「なご」さん。

飼い主さんによると、この日、猫ちゃんたちはこたつに集まっていたとのこと。猫といえば、こたつが大好きな動物。寒い季節は一日中、こたつに引きこもるくらい人気な場所です。

ただ、今回、猫ちゃんたちは使い方を間違えてしまっていたとのこと。その使い方とは…天板を引きずり下ろし、その場所に座るというもの。色々ツッコミどころがある使い方ですね。

たぶん、おしり以外そんなに暖かくならない今回の使い方。ただ、猫ちゃんにとってはその絶妙な温度加減がちょうどよかったのかもしれません。ある意味、猫的には正しい使い方…かもしれませんね。

個性的なこたつの使い方にX民爆笑

天板を下して、そのままこたつの上に座り込んでいた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「冷たい木の板をどけてっと」「お尻が温かいにゃ」「上も暖かいことを知った猫たち」「温かいのはわかるが（笑）」「新しい使い方(笑)」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんたちが、猫ちゃんたちが披露したこたつの斬新な使い方を見て笑いがこみ上げてきたようです。

Xアカウント「なご」では、猫ちゃんたちとの微笑ましい日常の様子が投稿されています。どの投稿も見ているうちに心が和んできます。

写真・動画提供：Xアカウント「なご」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。