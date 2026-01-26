今回紹介するのは、Threadsに投稿された保護初日から大事に育てられている子猫ちゃん。すくすくと育っていく子猫ちゃんの姿は、見ているうちに心温まります。投稿はThreadsにて、3.2万回以上表示。いいね数は4000件を超えていました。

【写真：とっても小さかった保護子猫が、『現在』……思わず笑みがこぼれる『成長記録』】

おっきくなったね

今回、Threadsに投稿したのは「milumoca.1031」さん。登場したのは、猫のミルちゃん。白黒毛並みがキレイなハチワレ子猫ちゃんです。

投稿主さんがアップしたのは、保護初日から現在に至るまでのミルちゃんの成長過程。お迎えされたばかりの頃は手の中に収まりそうなほど小さかったミルちゃん。そこから、すくすくと成長し、いまではだいぶ大きくなったとのこと。

まだまだ幼さが残るミルちゃんですが、これからたくさん食べてどんどん大きく育っていくことでしょう。ミルちゃんの成長が楽しみですね。

大きく育っていっているミルちゃんに心癒された猫好き続出

投稿主さんのお家ですくすくと成長していっているミルちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「可愛すぎる」「ずっとかわいいままですね」「やんのかw」「かわいさそのまま」「何ともいえぬ、ギリギリハチワレがまた、可愛いにゃんこ」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、天使みたいに可愛いミルちゃんを目にして、心癒されたようです。

Threadsアカウント「milumoca.1031」では、猫のミルちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ミルちゃんの成長は見ているこっちも心温まります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「milumoca.1031」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。