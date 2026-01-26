バラエティ番組で佐藤龍我と浮所飛貴が大活躍…『ACEes』メンバーに称賛の声が続出！

見ていて気持ち良い！

STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内ユニット『ACEes』の佐藤龍我（23）が、１月14日放送の『ニノなのにSP』（TBS系）にVTR出演。「３日間を1000円で生き抜けるか」という企画にチャレンジしたところ、番組内での佐藤の言動が話題になっている。

今回、佐藤が挑んだのは「給料日まであと３日なのに、全財産が1000円しかない」という状況になった場合、令和の若者がどのように生活するのかを検証するもの。３日間で食費をどう使うのかが重要なポイントとなってくるが、佐藤は初日から業務用スーパーや街の八百屋をめぐり、最も安い食材を吟味しながら買い物をしていた。

また、食材探しや仕事現場へは、電車賃を節約するために自転車で移動。最終日にちょうど1000円を使い切り、ラストには初日に打ち立てた「ステーキを食べる」という目標を見事に達成したのだった。

「料理もなかなかの腕前で、３日目の夕食はストック品をすべて用いて、10品も作り上げていました。″節約生活″となると悲壮感の漂うVTRになってしまいそうなものですが、ナレーションでは『この検証の３日間、佐藤は一言も愚痴らずに真っすぐに向き合った』と、称賛。佐藤自身、″お金のありがたみ″を実感するなど学びもあったようで、最後は『めっちゃ楽しかったです』『成長できた』と、晴れやかな表情でした」（芸能ライター）

この番組を受けて視聴者からは、

〈佐藤龍我くんは初めて知ったけど、料理も上手だし、常にポジティブですごく楽しそう！ コメントも上手いし、食べ方もきれい。料理番組とかやってほしい〉

〈佐藤龍我くん、結構大変なロケなのに楽しんでいて、良い子だなーと思った〉

〈佐藤龍我くん、すごい！ 検証VTRが終わって拍手した。ポジティブだから、見ていて気持ち良かった！〉

と、好意的な感想が複数上がっていた。

心をつかむ力

佐藤が所属するACEesといえば、CDデビュー前の５人組グループだ。中でも、近年は浮所飛貴（23）がバラエティ番組に数多く出演するなど、テレビ露出が増えている。

「’25年11月には『１億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系、１日・22日放送）に登場。浮所は新企画『1230駅全踏破！日本全国 道の駅伝』の第１区を任され、茨城県の道の駅などでロケを敢行しました。持ち前のコミュニケーション能力を発揮し、地元民らと交流しながら道の駅の売上No.1を当てるという企画に挑戦。第２区はお笑いコンビ『タイムマシーン３号』にバトンタッチしたのですが、番組MCの所ジョージ（70）は『浮所くん、頑張ったよね〜。でも次のタイムマシーンは浮所くんが相当面白かったから、相当プレッシャーだよ』と、浮所を絶賛していたほどでした」（前出・同）

また、浮所は今年１月12日放送の特番『炎のチャレンジャー』（テレビ朝日系）内の「８時間耐久ガチンコかくれんぼ」にも参加。群馬県・猿ヶ京温泉を舞台に、アイドルやお笑い芸人ら31名が賞金1000万円をかけて逃げ切るという企画だった。

「元刑事や現役自衛官などの″最強捜索隊″が分散する中、浮所は旅館の天井裏に潜伏。１ラウンド（90分）が終わると休憩所で１時間ほど休むことができたのですが、浮所はそのまま天井裏に残っていたんです。先に捕まったチャレンジャーもあとから捜索に参加できるルールになっていたため、居場所の密告を懸念して、休憩時間も会わないようにしていたとか。スタジオでVTRを見ていた出川哲朗（61）は『根性あるよ、この子』と感心していました」（同）

一方、現場はなかなか見つからない浮所を探すべく、捜索隊を増員して包囲網を敷くという展開に。当人は「隠れきりたいと思っています。ACEesをもっと有名にしたい、ACEesを知ってもらいたい。そんな思いから」と語り、奮闘していた。

いつしか浮所は『かくれんぼ』企画の中心人物となり、スタジオでVTRを見守る出演者も彼を応援。しかし、人の呼吸をレーダーで検知する最新機器「レスキューレーダー」の効果もあり、浮所は惜しくも発見されてしまった。背中が埃まみれになっていた浮所に対し、捜索隊の『FUJIWARA』藤本敏史（55）は「ここまでして……」と、驚愕。ご飯も食べずに隠れ続けるなど、貪欲な姿勢をのぞかせた浮所に、SNSでは、

〈浮所くんは名前だけ知っていたけど、埃まみれになってまで頑張る感じにグッときた〉

〈浮所って子は初めて見たけど、ガッツに魅せられた。彼に残ってほしかった！〉

〈『炎のチャレンジャー』の浮所くんに感動。今回のMVPだった〉

と、ベタ褒めの声が相次いでいた。

’25年末にはテレ朝での地上波初特番『生放送でACEを狙え！』（12月26日）や、グループがメイン出演した『絶景！風呂ワゴンの旅』（フジテレビ系、同29日）も放送されるなど、大活躍のACEes。デビューを期待するファンも多い中、バラエティで個々のメンバーが高評価を得ているのは、良い流れと言えそうだ。