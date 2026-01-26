ÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÉé½ý¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¤Ë±¦Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë4-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾18Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVoetbal International¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡£Áê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢±¦Â¼ó¤òÇ±¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸ª¤òÃ´¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÏÅÏÊÕ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö»î¹çÄ¾¸å¤Ê¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ò¤É¤¤¤Î¤«¤¬ÌäÂê¤À¡£¤³¤ì¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¡¢¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥Û¥¸¥Ã¥Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤Î3¿Í¤¬Éé½ý¸òÂå¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¾ï¤ËÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤±¤¤¤ì¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤ËÆ¯¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»þ¡¹µ¯¤³¤ë¡£¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¤âÆ±¤¸¤¯¤±¤¤¤ì¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤âÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¤È¤¤É¤¶ÚÆùÄË¤ä¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍGK¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥ô¥§¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼¤âÅÏÊÕ¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÉé½ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ï¥¿¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·Ú¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íè½µÌÚÍËÆü¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬º¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DF¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÅÏÊÕ¤Î¾õÂÖ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë