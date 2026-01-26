U-23ÆüËÜÂåÉ½DF»Ô¸¶Íù²»¤¬³¤³°¤Ø¡¡°ÜÀÒÁ°Äó¤Ë¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¡ÄÂçµÜ¤¬È¯É½¡ÖÀµ¼°·èÄê¼¡Âè¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡×
U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï1·î26Æü¡¢DF»Ô¸¶Íù²»¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡20ºÐ¤Î»Ô¸¶¤ÏÂçµÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¤ÏJ2¤Ç29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢U-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤ò4-0¤Ç²¼¤·¡¢Âç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£»Ô¸¶¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ëµ¢¹ñÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë