¡ÖÌþ¤·¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥Ð¥¹¥È¡×¥°¥é¥É¥ë¡¢¶ÊÀþÈþ¥Ó¥¥Ë¿åÃå¡Ö¤¹¤´¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×Á¬Åò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾®»³ÎèÆà¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ä¢ö¡¡Á¬Åò»£±Æ²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¡¢Á¬Åò¤Ç¤ÎÃã¿§¤Î¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÀÖÉÙ»Î¤ÎÁ¬Åò³¨¤òÇØ¤Ë¡¢ÅòÁ¥¤Ë¹ø¤«¤±¤¿¤í¡¢¶ÊÀþÈþ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ã¦°á½ê¤äÀö¤¤¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Ãã¿§¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸ª¤Ò¤â¤ä¶»¸µ¤ò²¼¤²¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö½÷¿À²á¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥¹¥È¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÀ¨¤¯ÍýÁÛÅª¤Ê¿ÈÂÎ¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤â¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®»³¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£14Ç¯¤Ë¡ÖÂç»³¤Ò¤«¤ê¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë¸½Ì¾¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£24Ç¯4·î¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Î¤¿¤áÂæÏÑ¤Ë¡£¼ñÌ£¤ÏÌ¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢·õÆ»¡¢½ñÆ»¡¢¥Ô¥¢¥Î¡£Ãæ¹â¼Ò²ñ²Ê¶µ°÷ÌÈµö¡¢³Ø·Ý°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¥Ð¥¹¥È¤Ï90¥»¥ó¥Á¤ÎG¥«¥Ã¥×¤Ç¡ÖÌþ¤·¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥Ð¥¹¥È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£