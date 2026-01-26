°æ¾åºé³Ú¡Ö¡Ø¤³¤ì¤À!¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¼Ö¹ØÆþ¤òÊó¹ð¡¡½é¤Î°¦¼Ö¤ÏMINI¤ÎCountryman
¥¿¥ì¥ó¥È°æ¾åºé³Ú¡Ê26¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°æ¾å¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë!!¼Ö¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Ã!MINI¤ÎCountryman¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢°¦¼Ö¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¥È¥ì¥é¥ó¤Ç»³¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ä¡¢Áªµó¼èºà¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡¢¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤À¤·Íß¤·¤¤¤Ê¡Á¤ÈµîÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä!¡×¤È¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞMINI¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î³°¤«¤éÄ¯¤á¤¿Countryman¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¿´Ìö¤ê¡¢»î¾è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£¿§¡¹¸«¤Æ¤«¤éÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾´¶¤Ç¡Ø¤³¤ì¤À!¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¡£ÂçÀÚ¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¼Ö¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂô»³¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥ß¥Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¡Ç¼¼Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£