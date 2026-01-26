ミャクミャク『Hanako』の表紙を飾る 万博スイーツを案内＆独占インタビュー掲載へ
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、28日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』3月号創刊（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。
【写真】ミャクミャク、閉幕翌日の“新ビジュアル”「おはよう、未来。」
今号は、トレンドスイーツを予想する「スイーツ予想図 2026」。今年は、2025年一番の話題だった大阪・関西万博で日本に上陸した海外のスイーツに注目。また、第6次といわれるドーナツブームや、冬だからこそ食べたいかき氷、2026年ならではの新・和菓子など、目新しいスイーツが盛りだくさん。
表紙には、なんとミャクミャク。万博で日本に上陸し、爆発的な人気を誇ったラミントン（オーストラリア）やカンノーリ（イタリア）などに囲まれての登場となる。
第一特集のテーマ「万博スイーツ」は、万博でもスイーツを食べてお腹がぽっちゃりしてしまった（？）という甘いもん好きのミャクミャクが案内する。万博やスイーツに関するミャクミャクの独占インタビューも実施。その生態が謎に包まれているミャクミャクは、はたしてどんなスイーツが好きなのか…？
■ミャクミャク インタビュー抜粋
「万博会場で、ラミントンも食べたよ。ほかにもイタリア館のジェラートとか、ベルギー館のワッフルとか、世界各国のスイーツをいっぱい食べたんだ。」
「バレンタインデーってどんな日ですか？チョコレートがもらえるの？ミャクミャクはもらったことないなぁ。。。」
「万博が終わった後も、たくさんのおともだちと万博の思い出のお話をしているよ。」
