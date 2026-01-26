ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。胸元を大胆に露出したランジェリーショットを投稿した。

赤とベージュ色を基調としたハート柄のランジェリー姿を公開。ロングヘアをツインテールに束ね、赤いリボンもコーディネートし、「これ、何点？」と問いかけた。

ファンやフォロワーからも「満点の100点」「100億点！！」「∞（無限大）点です」「いつも美しい」「ツインテールぽち様」「おヘソ大好き」「透明感すごい」「ヤバイヤバイ〜〜〜」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。