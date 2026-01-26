ハン・ジミン＆パク・ソンフン＆イ・ギテクが“三角関係”に 韓国ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』ディズニープラスで配信へ【予告編】
俳優のハン・ジミン、パク・ソンフン、イ・ギテクら話題のキャストが集結する韓国ドラマ『未婚男女の効率的な出会い方』が、2月28日よりディズニープラス スターで見放題独占配信される。今回、そのポスターと予告編が公開された。（全12話／毎週土曜・日曜1話ずつ配信）
【動画】ハン・ジミン、パク・ソンフン＆イ・ギテクに迫られ…“三角関係”に！
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、韓国を代表するグローバルエンターテインメント企業であるCJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」と日本で初めて複数年にわたるコンテンツ提携を行い、TVINGオリジナル新作ドラマシリーズを順次配信中。
第1弾『親愛なるX』、第2弾『ヴィランズ 偽札ゲーム』、第3弾『二度目の裁判』に続き、TVINGオリジナル新作ドラマシリーズの第4弾となる本作は、愛も条件も譲れない…2人の正反対な男性の間で揺れるオトナの三角関係ラブコメディー。
ウェブトゥーンが原作の本作は、愛と条件のどちらも妥協できない主人公の女性イ・ウィヨンが恋愛を効率的に進めるため、婚活することを決意。そこで出会った違った魅力を放つふたりの男性の間で揺れ動きながらも、真実の愛を見つけていく物語。
ホテルで働くウィヨンの仕事は順調そのもの。しかし、恋愛はうまくいかず、30代でまともな恋愛経験もないまま時間だけが過ぎていた。そんな日常を変えるため、積極的に恋愛することを決心するが、愛も条件も譲れないため、”効率的な出会い”を求めてお見合いに繰り出すことに。果たしてウィヨンは、婚活サバイバルを生き残り真実の愛にたどり着くことはできるのか。
イ・ウィヨンを演じるのは、ラブコメクィーンとして名高い『知ってるワイフ』のハン・ジミンが、現代女性のリアルな悩みや感情に寄り添う主人公を、明るく魅力的に愛らしく表現する。
そして、ウィヨンと合コンで出会う、木工スタジオの代表ソン・テソプは、優しい内面の持ち主で、愛する人と温かい家庭を築いていく夢をもっている安定的な男性。そんなテソプを演じるのは『涙の女王』や『イカゲーム』ーズン3などで存在感を発揮したパク・ソンフン。一方、テソプとは対照的で自由奔放な年下男子シン・ジスを、ファッションモデルとしても活躍し『私のハッピーエンド』で注目を集める期待の俳優イ・ギテクが抜群のスタイルと天真爛漫な雰囲気で主人公を魅了する。
今回公開されたのは、ウィヨンの婚活プランが書きこまれポスタービジュアル。「家と会社を往復するだけの毎日にワクワクする予定ができた」というメッセージの後ろには、恋しているかのような表情の可愛らしいウィヨンの姿が。テソプやジスとの待ち合わせ場所と時間なども記されており、効率的に恋愛を進めるウィヨンの仕事後のプランがギュッとつまったユニークなビジュアルとなっている。
さらに同時に公開されたのは、密室のエレベーターで浮かび上がる、三角関係の気まずさを切り取った映像が印象的な予告編。初めてのお見合い男“テソプ”と二度目のお見合い男“ジス”に偶然エレベーターで挟まれたウィヨンは突然の修羅場にパンク寸前…男性陣がウィヨンとのデートをそれぞれアピールし気まずさ全開の中、2人の間で揺れ動くウィヨンのちょっぴり嬉しそうな表情が見どころとなっている。
■あらすじ
ホテルで働くイ・ウィヨンは、同僚からの信頼も厚く仕事も順調。一方で恋愛だけはいつも上手くいかず、30歳を超えた今もきちんとした恋愛経験がないまま、時間だけが過ぎていた。ある日一念発起した彼女は“効率的な出会い”を求め、大胆な婚活サバイバルに繰り出す、ウィヨンは“効率的に”真実の愛を見つけだすことができるのか。
■スタッフ
演出：イ・ジェフン『離婚弁護士シン・ソンハン』『それでも僕らは走り続ける』
脚本：イ・イジン
■キャスト
イ・ウィヨン ：ハン・ジミン『知ってるワイフ』『ヒップタッチの女王』『わたしの完璧な秘書』
ソン・テソプ：パク・ソンフン『イカゲーム』シーズン3、『涙の女王』『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』
シン・ジス ：イ・ギテク『私のハッピーエンド』
【動画】ハン・ジミン、パク・ソンフン＆イ・ギテクに迫られ…“三角関係”に！
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、韓国を代表するグローバルエンターテインメント企業であるCJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」と日本で初めて複数年にわたるコンテンツ提携を行い、TVINGオリジナル新作ドラマシリーズを順次配信中。
ウェブトゥーンが原作の本作は、愛と条件のどちらも妥協できない主人公の女性イ・ウィヨンが恋愛を効率的に進めるため、婚活することを決意。そこで出会った違った魅力を放つふたりの男性の間で揺れ動きながらも、真実の愛を見つけていく物語。
ホテルで働くウィヨンの仕事は順調そのもの。しかし、恋愛はうまくいかず、30代でまともな恋愛経験もないまま時間だけが過ぎていた。そんな日常を変えるため、積極的に恋愛することを決心するが、愛も条件も譲れないため、”効率的な出会い”を求めてお見合いに繰り出すことに。果たしてウィヨンは、婚活サバイバルを生き残り真実の愛にたどり着くことはできるのか。
イ・ウィヨンを演じるのは、ラブコメクィーンとして名高い『知ってるワイフ』のハン・ジミンが、現代女性のリアルな悩みや感情に寄り添う主人公を、明るく魅力的に愛らしく表現する。
そして、ウィヨンと合コンで出会う、木工スタジオの代表ソン・テソプは、優しい内面の持ち主で、愛する人と温かい家庭を築いていく夢をもっている安定的な男性。そんなテソプを演じるのは『涙の女王』や『イカゲーム』ーズン3などで存在感を発揮したパク・ソンフン。一方、テソプとは対照的で自由奔放な年下男子シン・ジスを、ファッションモデルとしても活躍し『私のハッピーエンド』で注目を集める期待の俳優イ・ギテクが抜群のスタイルと天真爛漫な雰囲気で主人公を魅了する。
今回公開されたのは、ウィヨンの婚活プランが書きこまれポスタービジュアル。「家と会社を往復するだけの毎日にワクワクする予定ができた」というメッセージの後ろには、恋しているかのような表情の可愛らしいウィヨンの姿が。テソプやジスとの待ち合わせ場所と時間なども記されており、効率的に恋愛を進めるウィヨンの仕事後のプランがギュッとつまったユニークなビジュアルとなっている。
さらに同時に公開されたのは、密室のエレベーターで浮かび上がる、三角関係の気まずさを切り取った映像が印象的な予告編。初めてのお見合い男“テソプ”と二度目のお見合い男“ジス”に偶然エレベーターで挟まれたウィヨンは突然の修羅場にパンク寸前…男性陣がウィヨンとのデートをそれぞれアピールし気まずさ全開の中、2人の間で揺れ動くウィヨンのちょっぴり嬉しそうな表情が見どころとなっている。
■あらすじ
ホテルで働くイ・ウィヨンは、同僚からの信頼も厚く仕事も順調。一方で恋愛だけはいつも上手くいかず、30歳を超えた今もきちんとした恋愛経験がないまま、時間だけが過ぎていた。ある日一念発起した彼女は“効率的な出会い”を求め、大胆な婚活サバイバルに繰り出す、ウィヨンは“効率的に”真実の愛を見つけだすことができるのか。
■スタッフ
演出：イ・ジェフン『離婚弁護士シン・ソンハン』『それでも僕らは走り続ける』
脚本：イ・イジン
■キャスト
イ・ウィヨン ：ハン・ジミン『知ってるワイフ』『ヒップタッチの女王』『わたしの完璧な秘書』
ソン・テソプ：パク・ソンフン『イカゲーム』シーズン3、『涙の女王』『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』
シン・ジス ：イ・ギテク『私のハッピーエンド』