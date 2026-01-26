ドジャースのアレックス・ベシア投手が２５日（日本時間２６日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ＮＦＬのロサンゼルス・ラムズから心温まる贈り物を受け取ったことを明かした。

左腕は「たくさんの愛と優しさをくれたラムズに感謝します」とつづり、公開されたのはラムズのユニホームに選手たちの直筆サインが入れられており、背ネームには「Ｓ・ＶＥＳＩＡ」のタグが。これは昨年１０月２６日のワールドシリーズ中に死去した長女・スターリングちゃんを指しており、ラムズが競技は違えどベシア夫妻への思いを伝えた形だ。

ベシアは昨年のワールドシリーズを「深刻な家庭の事情」のため欠場。シリーズ中にはドジャースの選手だけでなく、ブルージェイズの救援陣も帽子にベシアの背番号５１を記して出場していた。終了後にベシアは自らのＳＮＳで生まれたばかりの長女・スターリングちゃんが１０月２６日に死去していたことを発表。「この困難な時期に理解と支えをくださったドジャースの皆さんに感謝します。野球界の仲間たちが私たちのもとに駆けつけてくれました。彼らなしでは、とても乗り越えられなかったと思います。ドジャースファンの皆さん、ブルージェイズ球団、そして全ての野球ファンの皆さん、愛とサポートを本当にありがとうございます」とメッセージをつづっていた。

ワールドシリーズ３連覇を目指す上で、欠かせない貴重なリリーフ左腕。今オフはすでにブルペン投球も開始しており、愛娘の死を乗り越えようとする姿を見せている。