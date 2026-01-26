『夫に間違いありません』第4話、罪を犯した安田顕“一樹”の提案に驚き＆怒り【あらすじ】
俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の第4話がきょう26日に放送される。
【場面カット】少し暗い表情…スーツ姿の光聖（中村海人）
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
■第4話あらすじ
自首を促し全てを打ち明けようとする聖子に反し、一樹（安田顕）は「二人で隠し通そう」と懇願。許されるはずもない提案に驚きと怒りを覚える聖子だったが、栄大や亜季が殺人犯の子どもになってしまうと言われ、迷いが生まれる。罪の意識にさいなまれながらも、自身の幼少期の記憶から、子どもたちが傷つき家族がバラバラになることを恐れる聖子は、警察の手がいつ一樹に及ぶかと気が気ではない。
そんな中、訪れたスーパーで、パートとして働く紗春（桜井ユキ）が子連れのクレーマーと対峙している現場に遭遇した聖子。親のせいで好奇の目にさらされる子どもは気の毒だという紗春の言葉を聞き…。
一方、事件の翌日から、テレビやネットではキャバクラ嬢殺人事件のニュースがたびたび報道され、キャバクラで瑠美子を見かけたことがある天童（宮沢氷魚）は彼女の死に何かが引っかかり、生前の瑠美子の周辺を調べ始める。
その頃、聖子のことで思い悩む栄大から再び相談を受けた光聖（中村海人）自身にも、試練が待ち受けていた。それぞれに守りたいものがある。複雑に交錯する。
