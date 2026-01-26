衆院選は２７日に公示される。

長野県内５小選挙区には自民党５人、中道改革連合４人、日本維新の会２人、国民民主党１人、共産党１人、れいわ新選組１人、参政党２人の１６人が出馬に向け、活動を本格化させている。真冬の超短期決戦ということもあり、各陣営では雪や寒さ対策を急ピッチで整えている。

「聴衆を寒いところにいさせないことが一番」。自民元議員の若林健太氏（１区）の陣営では、街頭演説を２０２４年の前回選から大幅に絞り、施設内での個人演説会を中心に行うなど、戦略を変更する。栄村など県内有数の豪雪地帯が選挙区にあるため、雪深い地域への移動を考慮し、前回選よりも１か所につき１５分ほど余裕を持って時間を管理するという。

自民前議員の宮下一郎氏（５区）の陣営も、出陣式をこれまでの屋外から屋内に切り替える。第一声のみ選挙カーの前で行う予定で、後援会幹部は「寒いのであいさつもなるべく短めにする」と話した。

各陣営は選挙カーの寒さ対策にも腐心する。通常の選挙では、窓を開けてスタッフや候補者が有権者に向けて手を振るのが一般的だ。しかし、維新新人の手塚大輔氏（２区）の陣営は、寒さ対策を優先し、有権者から声をかけられた場合を除き、窓を開けない方針だ。一方、中道改革前議員の神津健氏（３区）の陣営では、窓を開けての遊説に備え、後部座席にヒーターを増設する。

急きょ出馬が決まった国民民主新人の花岡明久氏（４区）の陣営は、党のキャラクターの黄色いウサギと同系色のダウンジャケットを買いに作業服専門店に走った。党規定の黄色のジャンパーは薄手なのだという。「Ｍは売り切れ。Ｌの人はＬＬにしたり、少し大きめのサイズを着ている」と支援者は奔走していた。

れいわ新人の山口孝司氏（３区）の陣営も、党のイメージカラーのピンクのジャケットの下に厚着するなど、ボランティアスタッフが工夫を凝らす。

共産新人の武田良介氏（４区）の陣営は、使い捨てカイロを使って、重視する街頭演説の寒さをしのぐ。中道改革前議員の福田淳太氏（５区）の陣営では運動員が足に貼る使い捨てカイロを準備。陣営では「ウグイスをやっていただく女性用に、靴底のつま先に貼るタイプもそろえた。特に末端が冷えますから」と気遣う。参政新人の仁科裕貴氏（３区）の陣営でも、「大量のカイロを選挙カーに積み込む予定」という。