新型グランカングーは3列7人乗り！

ルノー・グランカングー クルール｜Renault Gran Kangoo Couleur

「グランカングー クルール」のボディサイズは全長4910×全幅1860×全高1810mmで、ホイールベースは3100mm。この寸法はカングーに比べて全長で420mm、ホイールベースで390mm長い（全幅と全高はカングーと同じ）。

ボディサイズが拡大したことにより、キャビンは2-3-2レイアウトの3列7人乗りを実現。2列目、3列目のシートは、スライド・折り畳み・跳ね上げ•取り外しが可能で、シートアレンジのバリエーションは1024 通りにのぼる（一部走行時には利用できないパターンあり）。

荷室容量は7人乗車時で500L。3列目シートを取り外すと1340Lで、さらに2列目シートも取り外すと3050Lを実現。使い方に合わせて多彩に容量をアレンジできる。2列目シート左右の足元には、蓋付きの収納スペースが設けられており、小物の整理や人目に触れさせたくない物の収納に便利だ。

カングーのアイコンにもなっているダブルバックドアとブラックバンパーは、グランカングー クルールにも採用。乗用車モデルのグランカングーとダブルバックドアの組み合わせは日本専用の仕様だ。ボディカラーは冒険心を掻き立てるサハラ砂漠の砂の色である「ベージュ サハラ」。

ルノー・グランカングー クルール｜7名乗車時

パワートレインは、最高出力96kW（131ps）、最大トルク240Nm（24.5kgf-m）を発揮する1.3リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンと7DCT（7EDC）の組み合わせで、前輪を駆動する。WLTCモード燃費は14.7km/Lだ。

滑りやすい路面でのドライブをサポートするエクステンデッドグリップ機能が搭載され、装着されるオールシーズンタイヤとの組み合わせにより、シーズンを問わず、荷物を満載しで快適にドライブが楽しめる。

なお、グランカングーは、ダブルバックドアとブラックバンパーを装備した仕様で、今後も特別仕様車または限定車として導入される予定だ。

ルノー「グランカングー クルール」主要装備

・ダブルバックドア

・ブラックバンパー

・オールシーズンタイヤ（ミシュラン・クロスクライメート／205/60R16）& 16インチスチールホイール

・エクステンデッドグリップ

・フロアーアンダーボックス（2列目シート足元）

・ドリンクホルダー／小物入れ（3列目シート）

・ロールアップ式トノカバー

・10インチデジタルインストルメントパネル

・8インチマルチメディアEASY LINK（スマートフォン用ミラーリング機能）

・ファブリックX レザー調コンビシート

SPECIFICATIONS

ルノー・グランカングー クルール｜Renault Gran Kangoo Couleur

ボディサイズ：全長4910×全幅1860×全高1810mm

ホイールベース：3100mm

最高回転半径：6.2m（参考値）

乗車定員：7人

車両重量：1690kg

総排気量：1333cc

エンジン：直列4気筒ガソリンターボ

最高出力：96kW（131ps）/5000rpm

最大トルク：240Nm（24.5kgf-m）/1600rpm

トランスミッション：7速DCT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：14.7km/L

税込車両価格：459万円