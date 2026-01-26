お笑いコンビ・博多華丸大吉が２６日、ＮＨＫ「あさイチ」の朝ドラ受けで、「ばけばけ」ラストシーンに心配の声を上げた。

この日の連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）がサワ（円井わん）が居留守を使っていたことのショックから立ち直れない。ヘブン（トミー・バストウ）が手品を見せるなどして必死に励ますも、心は晴れない。

サワは白鳥倶楽部で庄田（濱正悟）から勉強を教わることとなり、連日遅くまで勉強に取り組む。トキはサワに手紙を書こうとするも、どう書けばいいか分からず悶絶。２人の距離は縮まらない。

そんなとき、例によって梶谷（岩崎う大）がヘブン先生日録の取材のためにやってくる。毎日毎日ネタを求める梶谷にフミ（池脇千鶴）は苦し紛れに箸置きを隙間に落とした…という話をするが、突然ヘブンが「トキサン、サワサンノハナシ、ドウデスカ」と提案し…。

これに「あさイチ」の朝ドラ受けで、大吉が「やめといた方がいいんじゃない？」と心配。鈴木奈穂子アナも「余計こじれません？」と同意した。大吉は「今で言ったら、インスタに勝手にあげるみたいなことでしょ？それ以上のことですよ」と勝手に新聞ネタにすることで、サワが激怒しないか心配しきり。

華丸も「う大くんを通すから、これはもう…。活字にするとね、また…」と梶谷が少し話を盛ってしまうのでは？と予想。そして「大きなオサワですな」と締めくくり、大吉は「数分前からブツブツ練習してたから何か言う気だろうと思ってたら、これでした」と苦笑していた。