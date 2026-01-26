冬に行きたい「宮城県の温泉地」ランキング！ 2位「秋保温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の旅先に温泉を選ぶ理由の一つが、外気とのコントラストを楽しめる点にあります。凍てつく空気の中で湯気が立ち上る光景は、雪国ならではの情緒を感じさせてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年1月14〜15日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「宮城県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「秋保温泉に冬に行く魅力は、雪景色に包まれた秋保大滝や磊々峡の絶景、体を芯から温める湯冷めしにくい温泉（ナトリウム・カルシウム−塩化物泉）、そして仙台市街地からの好アクセスと豊かな食文化を冬ならではの風情と共に楽しめる点です。雪景色の中の露天風呂や、歴史ある旅館での滞在は格別で、温泉と冬の自然美、グルメを一度に満喫できるのが大きな理由です」（50代男性／東京都）、「日本三御湯にも選ばれている温泉だから」（40代女性／神奈川県）、「仙台からのアクセスがスムーズで魅力的な宿が多い」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「湯けむりの街並みが美しいから」（10代女性／新潟県）、「日本有数の泉質数を誇り、硫黄泉をはじめ多彩な湯を冬に一度で楽しめるのが最大の魅力だから」（40代男性／大阪府）、「泉質の種類が多く、特に冬は硫黄泉やにごり湯がより温泉らしさを感じられるからです。雪景色の中で入る露天風呂は格別で、温泉街の雰囲気も落ち着いていて好きです。アクセスも良く、冬の週末旅行にぴったりだと思いました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年1月14〜15日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「宮城県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：秋保温泉／69票仙台市内から車で約30分とアクセス抜群の「仙台の奥座敷」。開湯1500年の歴史を持ち、伊達政宗公も愛した名湯として知られています。冬には近くの「秋保大滝」が凍てつく美しさを見せ、洗練された高級宿も多いため、冬のぜいたくな温泉ステイを楽しむのに最適な場所です。
回答者からは「秋保温泉に冬に行く魅力は、雪景色に包まれた秋保大滝や磊々峡の絶景、体を芯から温める湯冷めしにくい温泉（ナトリウム・カルシウム−塩化物泉）、そして仙台市街地からの好アクセスと豊かな食文化を冬ならではの風情と共に楽しめる点です。雪景色の中の露天風呂や、歴史ある旅館での滞在は格別で、温泉と冬の自然美、グルメを一度に満喫できるのが大きな理由です」（50代男性／東京都）、「日本三御湯にも選ばれている温泉だから」（40代女性／神奈川県）、「仙台からのアクセスがスムーズで魅力的な宿が多い」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
1位：鳴子温泉郷／80票5つの温泉地からなる鳴子温泉郷。日本にある掲示泉質のうちの多くがそろうほどのバリエーションが魅力です。冬は伝統工芸品「鳴子こけし」が並ぶ温泉街の情緒を楽しみながら、硫黄の香る濃厚な湯で雪見風呂を満喫できます。泉質重視の温泉ファンからも高い支持を得ています。
回答者からは「湯けむりの街並みが美しいから」（10代女性／新潟県）、「日本有数の泉質数を誇り、硫黄泉をはじめ多彩な湯を冬に一度で楽しめるのが最大の魅力だから」（40代男性／大阪府）、「泉質の種類が多く、特に冬は硫黄泉やにごり湯がより温泉らしさを感じられるからです。雪景色の中で入る露天風呂は格別で、温泉街の雰囲気も落ち着いていて好きです。アクセスも良く、冬の週末旅行にぴったりだと思いました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)