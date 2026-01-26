２６日の東京株式市場で日経平均株価は前営業日比８２３円安の５万３０２３円と大幅反落して始まった。その後５万３０００円を割り込んだ。



外国為替市場では米当局のレートチェック観測と日米協調介入の警戒感から急速なドル安・円高が進行しており、２６日早朝には一時１ドル＝１５４円台をつけた。高市早苗首相が２５日のフジテレビの報道番組で、「投機的な動きや非常に異常な動きには、日本政府として打つべき手はしっかりと打っていく」と述べたことも、介入の思惑を広げたもようだ。前週末２３日の米株式市場で主要株価３指数は高安まちまちとなったが、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１％を超す下落となっている。東京市場では急速な円高進行を受けた株価指数先物への売りが膨らみ、全体相場を押し下げている。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

