M!LK・山中柔太朗＆超特急・高松アロハ、大ヒットしたら“みんなでご飯” 『純愛上等』キャストで約束もいまだ実現せず
M!LKの山中柔太朗（24）、超特急の高松アロハ（25／※高＝はしごだか）が26日、映画『純愛上等！』（2月13日全国公開）大ヒット祈願を行った。
【写真】綺麗な横顔…東京タワーに訪れた山中柔太朗＆高松アロハら
地上150メートルの東京タワー内「タワー大神宮」で、八重樫風雅監督とともに大ヒット祈願を行った2人。その場で絵馬に願いを書き奉納する際には、「何書く？」とヒソヒソと話しながら仲のよさをにじませた。
大ヒットしたらやりたいことを聞かれると、山中は「結局ご飯行ってない…」とぽつり。監督が「最初は行ったよね」と明かすと、「5人ぐらいで行きましたよね」としつつ、「チャットグループはできたんですよ、キャストの。それで“行こうよ”ってなったんですけど、動いてない」と苦笑い。高松「スケジュールがね、空いてなくて」とフォローする中、山中は「大ヒットしたら行こうかなって。俺らが奢るしかないね」と宣言。高松も「そうだね」と笑顔を見せていた。
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。山中と高松がW主演を務め、ほかキャストにも今をときめくフレッシュな俳優陣が勢ぞろいし、美鶴と円の前に立ちはだかる謎の男・貴明として堀夏喜（FANTASTICS）が出演。主題歌は主演の2人が名曲「LOVE 2000」を映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーし話題となっている。
【写真】綺麗な横顔…東京タワーに訪れた山中柔太朗＆高松アロハら
地上150メートルの東京タワー内「タワー大神宮」で、八重樫風雅監督とともに大ヒット祈願を行った2人。その場で絵馬に願いを書き奉納する際には、「何書く？」とヒソヒソと話しながら仲のよさをにじませた。
大ヒットしたらやりたいことを聞かれると、山中は「結局ご飯行ってない…」とぽつり。監督が「最初は行ったよね」と明かすと、「5人ぐらいで行きましたよね」としつつ、「チャットグループはできたんですよ、キャストの。それで“行こうよ”ってなったんですけど、動いてない」と苦笑い。高松「スケジュールがね、空いてなくて」とフォローする中、山中は「大ヒットしたら行こうかなって。俺らが奢るしかないね」と宣言。高松も「そうだね」と笑顔を見せていた。