373·Ï¤¬¡ÖµÞ¹Ô¡×¤ÇÁö¤ë¡ª 1Æü¸Â¤ê¤ÎÎ×»þµÞ¹Ô¡Ö½Ù²ÏÇ®³¤¡×¹æ¤¬ÀÅ²¬¡ÁÇ®³¤¤Ç±¿¹Ô·èÄê¡ª 2/7»ØÄêÀÊÈ¯Çä(JRÅì³¤)
JRÅì³¤¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Î×»þµÞ¹Ô¡Ö½Ù²ÏÇ®³¤¡×¹æ¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï373·Ï3Î¾ÊÔÀ®¡£Á´¼ÖÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤Ç¡¢¾è¼Ö¤Ë¤Ï¾è¼Ö·ô¤Î¤Û¤«¤ËµÞ¹Ô·ô¡¦»ØÄêÀÊ·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
373·Ï¤¬ËÜµ¤½Ð¤¹¡ª¡Ö½Ù²ÏÇ®³¤¡×¹æ¤ÇÇ®³¤¤Ø¡ª
3·î7Æü¤Î1Æü¸Â¤ê¡¢Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÇÀÅ²¬±Ø¤«¤éÇ®³¤±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦ÆÃÊÌ¤ÊµÞ¹ÔÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤ÏÆÃµÞ¡Ö¤Õ¤¸¤«¤ï¡×¤ä¡Ö°ËÆáÏ©¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î373·Ï¡Ê3Î¾ÊÔÀ®¡Ë¡£ÄÌ¾ï¤ÏÆÃµÞÍÑÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¡¢µÞ¹Ô±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¾å¤ê¡§ÀÅ²¬È¯ 8:31¢ÍÀ¶¿åÈ¯ 8:41¢ÍÇ®³¤Ãå 9:41
²¼¤ê¡§Ç®³¤È¯ 15:47¢ÍÀ¶¿åÃå 17:04¢ÍÀÅ²¬Ãå 17:16
¾å¤êÎó¼Ö¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¡Ê8:30¡Á12:00¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ®³¤¤ËÅþÃå¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥À¥¤¥äÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾è¼Ö¤Ë¤Ï¡ÖµÞ¹Ô·ô¡¦»ØÄêÀÊ·ô¡×¤¬É¬Í×
¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÏÁ´¼ÖÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç¤¹¡£¾è¼Ö·ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢µÞ¹Ô·ô¡¦»ØÄêÀÊ·ô¡Ê1,290±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¤¤Ã¤×¤Ï2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎJR¤Î¼ç¤Ê±Ø¤äÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Äê´ü·ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¾è¼Ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Äê´ü·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÌÅÓÉáÄÌ¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÀÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä³ä°ú·ô¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÊüÁ÷¤â¡ª
¾å¤êÎó¼Ö¡ÊÀÅ²¬È¯¡ÁÇ®³¤¹Ô¤¡Ë¤ÎÀ¶¿å±Ø¡ÁÇ®³¤±Ø´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´ë²è¤Î¼Â»Ü¤â¡£¡ÖÇ®³¤Çß±à¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô¤ä¡¢¡Ö¥é¥¹¥«Ç®³¤¡×³ä°ú·ô¡Ê100±ßÁêÅöÊ¬¡Ë¤òÇÛÉÕ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô¤Ç¡¢´Å¼ò¡¦ñ½Æ¬¡¦¥µ¥¶¥¨¤Ä¤Ü¾Æ¤¡Ê³Æ1ÅÀÊ¬¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢JRÅìÆüËÜÇ®³¤±Ø¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÊüÁ÷¡×¤ä¡¢Ç®³¤»Ô¤Î´Ñ¸÷¾ðÊóÅù¤Î°ÆÆâÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°Á°¤«¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü³«ºÅ¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×
ÅöÆü¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±Ø¤«¤é¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ç®³¤±Ø¤ò¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤¹¤ë¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë¡£¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï8:30¡Á12:00¡£Î©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¡ÖÇ®³¤Çß±à¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ùÎð100Ç¯°Ê¾å¤ÎÇß¤Î¸ÅÌÚ¤ä60ÉÊ¼ï¡¦469ËÜ¤ÎÇß¤¬ºé¤¸Ø¤ë·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤Î373·Ï¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È°ÜÆ°¤·¡¢Çß¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ëÇ®³¤¤Î³¹¤òÊâ¤¯¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê½Õ¤Î1Æü¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ÊµÞ¹ÔÎó¼Ö¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§JRÅì³¤¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë