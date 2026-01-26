26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比86.4％増の1089億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同91.8％増の662億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジなし） <447A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> など15銘柄が新高値。上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> が4.54％高、ＳＢＩ サウジアラビア株式上場投信 <273A> が4.18％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.68％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.45％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> は7.24％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.12％安、ＮＥＸＴ インドベア <2047> は3.83％安、ＮＥＸＴ 配当貴族 <2044> は3.60％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.58％安と大幅に下落している。



日経平均株価が858円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金385億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金244億6800万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が90億8300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が59億4700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が33億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億1300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億4600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

