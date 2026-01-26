―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月22日から23日の決算発表を経て26日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9353> 桜島埠 　　　　東Ｓ 　 -10.40 　　1/23　　　3Q　　　 23.01
<5423> 東京製鉄 　　　東Ｐ　　 -5.55 　　1/23　　　3Q　　　-61.58
<6866> ＨＩＯＫＩ 　　東Ｐ　　 -4.78 　　1/23　本決算　　　　9.77
<2411> ゲンダイ 　　　東Ｓ　　 -4.59 　　1/23　　　3Q　　　 76.40
<5576> ＯＢシステム 　東Ｓ　　 -3.85 　　1/23　　　3Q　　　　2.44

<5609> 日鋳造 　　　　東Ｓ　　 -1.76 　　1/23　　　3Q　　　 25.60
<9701> 会舘 　　　　　東Ｓ　　 -1.64 　　1/23　　　3Q　　　 22.52
<2804> ブルドック 　　東Ｐ　　 -0.62 　　1/23　　　3Q　　　 70.67

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース