佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



「低温注意報」

26日午前7時時点で福岡県の福岡地方・北九州地方・筑後地方、佐賀県の全域に低温注意報が発表されています。農作物の被害や水道管の凍結にご注意ください。



「最低気温」

放射冷却の影響で冷え込みが強まり、ほぼすべての観測地点で氷点下の朝となりました。福岡市で氷点下0.4℃、大牟田市で氷点下4.8℃など、各地で今シーズン最も低い気温を更新しました。



「最高気温はどうなのか？」

最高気温は寒波の影響で平年を下回る日が続いていましたが、福岡市で9℃、北九州市で9℃など平年並みの気温になりそうです。それでも10℃に届きません。寒い一日になりそうです。



「天気の予想」

午前中はよく晴れて、日差しがたっぷり届くでしょう。ただ、午後は天気下り坂で、だんだん雲が厚くなります。空気が乾燥しているので火の取り扱いなどご注意ください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

夕方以降はにわか雨やにわか雪の可能性があります。遅い時間ほど降りやすいので、お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘を持つと安心です。



「なのか間予報」

今週末にかけては最高気温・最低気温ともに平年並みでしょう。一年で最も寒い時期なので、身にしみる寒さが続くので、体調を崩さないようにご注意ください。