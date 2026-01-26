今日26日の近畿地方は大雪のピークは越え、雪が弱まってくる見込みです。長く続いた強い寒波の影響は、いったん落ち着くでしょう。ただ、29日(木)〜30日(金)ごろは再び雪の範囲が広がり、北部を中心に雪が強まる見通しです。また、厳しい寒さは少なくとも1月末にかけて続くでしょう。引き続き、雪や寒さに注意が必要です。

28日(水)にかけて雪エリアは縮小 29日(木)から再び降雪が強まる

今日26日、近畿地方の大雪はようやくおさまります。明日27日(火)と明後日28日(水)は北部を中心に雨や雪が降りますが、平地では降るものが雨やみぞれが中心となり、これまでのように雪が多く積もることはないでしょう。

ただ、29日(木)〜30日(金)ごろは再び寒気の流れ込みが強まり、近畿地方は北部や山地を中心に雪が降る見込みです。雪の降り方が強まる恐れもあり、北部では積雪が新たに増加するでしょう。今週29日(木)からは再び雪の降り方に注意が必要です。

寒波のあとも寒さは続く

2月に入っても朝晩は冷え込む日が続き、内陸部を中心に氷点下となる日もあるでしょう。一方、日中は中部や南部を中心に、気温が10度を超える日があり、日なたでは少しホッとできそうです。北部も若干寒さが和らぎますが、雪が多く積もる地域では、ナダレや屋根からの落雪に注意が必要です。